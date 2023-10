Po głośnym rozstaniu z Adamem Marta, którą mieliśmy okazję poznać w hitowym show "Love Island 7" nie ukrywała, że przeżywa ciężkie chwile. Wszystko jednak wskazuje na to, że czarne chmury już za nią, ponieważ ekspartnerka DJ-a znowu się uśmiecha!

"Love Island 7": Co słychać u Marty?

Nie da się ukryć, że Marta i Adam tworzyli jedną z najbardziej kontrowersyjnych par w minionej, siódmej edycji show "Love Island". Pomimo dużych emocji, jakie wywoływał ich związek, to właśnie ta dwójka dotarła do samego finału. Po opuszczeniu Wyspy Miłości zakochani próbowali kontynuować relację. Niestety rzeczywistość zweryfikowała związek i bohaterowie ogłosili zakończenie związku. To odbiło się medialnym echem. Wówczas Adam z "Love Island 7" nie ukrywał, że przeżywa trudne chwile po rozstaniu z Martą - pomimo faktu, że to właśnie on postanowił zakończyć relację. Podobnie było w przypadku uczestniczki. Czy gorzkie chwile już za nią?

Piękna uczestniczka show zaskoczyła swoich fanów, ponieważ tuż po rozstaniu Marta z "Love Island 7" spotkała się z Hubertem oraz innymi uczestnikami show. Teraz z kolei postanowiła wyjechać z Polski - aż do USA. Podczas wyjazdu jednak nie jest sama! Towarzyszy jej przystojny obcokrajowca! Para spędza ze sobą dużo czasu, a teraz uczestniczka show udostępniła InstaStories w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. Oboje to zapaleni sportowcy, w związku z czym dużo czasu spędzają na siłowni.

Uczestniczka "Love Island" nie zdradziła, kim jest jej towarzysz. Wiadomo jednak, że ten ma liczne tatuaże oraz śmiało można go nazwać brodaczem! A co w tym czasie słychać u Adama? Jak się okazuje, ten także nie próżnuje. Na jego Instagramie także można znaleźć sporo zdjęć w towarzystwie pięknych pań. Ponadto niezmiennie jest bywalcem warszawskich clubów, gdzie pracuje jako DJ.

Mamy nadzieję, że Marta już niebawem zdradzi, kim jest jej przystojny towarzysz!

