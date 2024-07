Szósta edycja "Love Island" niewątpliwie zapisze się w historii show jako jedna z najbardziej emocjonujących. Było bowiem sporo "dram" i zgrzytów pomiędzy uczestnikami, a szerokim echem odbiły się kłamstwa Kuby na temat swojego stanu zdrowia. Przypomnijmy, że chłopak najpierw poinformował swoją partnerkę Wero, a później również pozostałych uczestników, że zmagał się z rakiem. Jak się jednak później okazało, Kuba z "Love Island" skłamał, że chorował na nowotwór, a cała sprawa mocno oburzyła nie tylko mieszkańców "Wyspy Miłości", ale także widzów.

Tuż po finale 6. edycji "Love Island" mieliśmy okazję porozmawiać ze zdobywcami drugiego miejsca - Wiki i Sebastianem. Zapytaliśmy parę o sprawę z Kubą - Wiktoria nie ukrywała, że kolega z programu mocno jej tym podpadł.

- Z Kubą jest to taka bardzo ciężka sytuacja dla wszystkich, którzy brali w tym udział, bo przecież ja płakałam tam w tym kręgu ognia, jak on całą tę historię nam opowiadał. [...] Czułam się oszukana... Zupełnie nie mam pojęcia, co miał na celu. Na pewno nie wygląda to fajnie - powiedziała przed naszą kamerą Wiktoria.