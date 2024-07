Sprawa Kuby z "Love Island" mocno oburzyła fanów programu. Przypomnijmy, że chłopak okłamał swoją partnerkę Wero, pozostałych uczestników, a tym samym również i widzów, że zmagał się z rakiem. Choć do kłamstwa przyznał się już na "Wyspie Miłości", teraz postanowił jeszcze raz zabrać głos. Opublikował specjalne oświadczenie na Instagramie, w którym przeprasza za swoje kłamstwa, a przy okazji opowiedział o chorobie, z którą naprawdę się zmaga.

Kuba i Wero byli faworytami widzów "Love Island" i głównymi kandydatami do zwycięstwa show. Wszystko jednak zmieniło się, gdy fani dowiedzieli się o kłamstwach uczestnika. Jak się bowiem okazało, Kuba z "Love Island" okłamał wszystkich, że zmagał się z rakiem. Będąc jeszcze w programie postanowił wytłumaczyć się ze swojego zachowania, ale niestety, jego tłumaczenia nie przekonały widzów. Niewątpliwie ta sytuacja zawarzyła na tym, że Kubie i Wero nie udało się wygrać programu.

Po kilku tygodniach od powrotu z "Love Island", Kuba postanowił jeszcze raz wytłumaczyć się ze swojego kłamstwa - tym razem na Instagramie. Opublikował specjalne nagranie, na którym przeprasza i tłumaczy, dlaczego wymyślił takie kłamstwo.

Zobacz także: "Love Island 6": Ostra wymiana zdań między Kamilem a Danielem! W sieci pojawiły się gorzkie wiadomości

W dalszej części nagrania Kuba z "Love Island" przyznał, że żałuje, iż nie wykorzystał swojego udziału w programie do tego, aby nagłośnić chorobę, z którą naprawdę się zmaga.

Zobacz także

- Żałuję tego, że nie wykorzystałem szansy w programie, żeby nagłośnić swojej choroby, ale mam nadzieję, że zrobię to tutaj (na Instagramie - przyp. red.), właśnie z Wami. Ta choroba zostanie ze mną już do końca życia, ale jak możecie zauważyć, da się z nią żyć. Spełniam marzenia, wziąłem udział w programie, trenuję, pracuję. Mam wrzodziejące zapalenie jelita grubego, co zaprzepaściło moje marzenia o zostaniu piłkarzem, ale po dojściu do siebie ukierunkowało na inne pasje. Chciałbym również zacząć wspierać kilka wybranych przez nas fundacji. Chcę pokazać Wam, że z tą chorobą da się żyć, że nie ma się co jej wstydzić, że nie można tracić wiary i zawsze mieć motywację do życia - dodał Kuba.