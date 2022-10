"Love Island 6": Kamil wbija szpilę Sarze?! Wymowny komentarz uczestnika 

Pamiętacie Sarę z "Rolnik szuka żony"? Sprawdźcie, jak potoczyły się losy jednej z kandydatek Karola z czwartej edycji programu Telewizyjnej Jedynki! Kilka lat temu wydawało się, że młody rolnik ma szansę stworzyć szczęśliwy zwiazek z piękną blondynką, jednak tuż przed finałem wydarzyło się coś, co zszokowało fanów "Rolnik szuka żony". Teraz, przed emisją ostatnigo odcinka ósmej edycji "Rolnik szuka żony" postanowiliśmy przypomnieć historię Sary i Karola i sprawdzić, co dziś słychać u byłej uczestniczki programu. Historia Sary z "Rolnik szuka żony" Sara wzięła udział w czwartej edycji "Rolnik szuka żony" i była jedną z kandydatek Karola. O serce rolnika walczyły trzy kandydatki, ale to właśnie Sara wydawała się jego faworytką. Chyba wszyscy fani programu doskonale pamiętają romantyczną randkę i gorące sceny nad jeziorem. Niestety, tuż przed wyborem kandydatki wydarzyło się coś, co zniszczyło relację Sary i Karola. W jednym z odcinków okazało się, że po rodzinnej imprezie na gospodarstwie Karola, Sara razem z rolnikiem wracając do pokoju, niefortunnie upadła. Wypadek okazał się na tyle groźny, że kandydatka Karola trafiła do szpitala. Później okazało się, że Karol nie pojechał z Sarą, o co dziewczyna miała do niego ogromny żal. Sam rolnik przyznał wówczas, że nie pamięta całej sytuacji i dlatego nie towarzyszył Sarze w szpitalu. Karolowi nie spodobało się, że Sara ma do niego żal o coś, czego nie zrobił specjalnie. (...) Ja do twojego przyjazdu byłem w 100 % przekonany, ale teraz nie jestem. Jak ktoś mnie oskarża o coś, o co nie było celowe, to był czysty przypadek. Jeśli w początkowej fazie dzieją się takie rzeczy i jestem oskarżany... Ja nie chcę niczego robić na siłę- Karol mówił do Marty...