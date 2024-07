Leszek Stanek zabrał głos w sprawie konfliktu pomiędzy Małgorzatą Rozenek a Renatą Kaczoruk po "Azji Express". Między uczestniczkami show iskrzyło już na planie programu, lecz to dopiero po odpadnięciu Małgosi Rozenek z programu w mediach zawrzało na ten temat. Co sądzi na ten temat Leszek Stanek, który dał się poznać jako jeden z najsympatyczniejszych uczestników "Azji Express"? Polecamy: Kaczoruk nie chciała spotkać się z Rozenek. Teraz OSTRO tłumaczy dlaczego! "Nie zostaniemy przyjaciółkami"

Każdy ma prawdo do swoich emocji, do odczuć, do wrażeń i wszystkich innych rzeczy, ale jest tyle ważniejszych spraw na świecie... No serio, naprawdę... - powiedział Leszek Stanek w wywiadzie dla Party.pl.