Piotr Kędzierski i Alan Andersz odpadli z programu "Agent-Gwiazdy" tuż przed finałem. W ostatnim odcinku wyjątkowo z show pożegnało się aż dwóch uczestników. Do ostatniego etapu zmagań dotarli: Daria Ładocha, Odeta Moro i Jarosław Kret. To właśnie wśród nich jest tytułowy agent. Piotr Kędzierski i Alan Andersz byli gośćmi programu "Dzień dobry TVN", w którym opowiedzieli o swoich zmaganiach w programie oraz... podzielili się swoimi przemyśleniami na temat tego, kto jest agentem! Co powiedzieli?

Reklama

Zobacz też: To Odeta Moro jest "Agentem"?! Fani znaleźli dowody, a dziennikarka komentuje!

Piotr Kędzierski o agencie

Skupiałem się na dziewczynach jako agentkach w tym programie. Najpierw była Olga, potem Daria, potem Alan, potem Odeta. To było zaskoczenie, kto jest agentem, bo ta osoba była z nami dość blisko w badzie. To był zwrot akcji - zdradził Piotr Kędzierski.

Piotr Kędzierski i Alan Andersz jednak zgrabnie unikali wyznania, kto jest agentem, tłumacząc, że psuje to zabawę widzom. ;) Odpowiedź na najważniejsze pytanie programu poznamy już za trzy tygodnie.

Zobacz także

Polecamy: Kto jest agentem w drugiej edycji "Agenta"? Odeta, Jarek czy Daria? PLEBISCYT

Piotr Kędzierski i Alan Andersz odpadli z programu "Agent".

Reklama

Kto jest agentem?