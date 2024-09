Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w "Dzień Dobry TVN" pochwalili się swoim szczęściem. W miniony weekend para, która poznała się w programie TVN powiedziała sobie sakramentalne "tak", a teraz zakochani opowiedzieli o ślubie kościelnym, relacji z mamą Marka i... o planach na powiększenie rodziny.

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" już od kilku lat przyciąga widzów przed telewizory. Widzowie z zapartym tchem obserwują, jak uczestnicy decydują się na ślub z obcą osobą. To właśnie dzięki udziałowi w kontrowersyjnym eksperymencie swoje szczęście odnaleźli m.in. Anita i Adrian, Aneta i Robert oraz Agnieszka i Wojtek. Do grona szczęśliwych par należą również Kornelia i Marek, którzy poznali się w dziewiątej edycji hitu TVN. Miłość w ich związku kwitnie w najlepsze, a dowodem tego jest to, że zaledwie kilka dni temu powiedzieli sobie również sakramentalne "tak". Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali wzruszające nagranie ze ślubu, a teraz opowiedzieli o swoim szczęściu w "Dzień Dobry TVN".

Kornelia i Marek w rozmowie z reporterką śniadaniówki TVN zdradzili, dlaczego postanowili ślubować sobie miłość w kościele.

Od początku, jak było to coś, to wiedzieliśmy, że w przyszłości chcemy wziąć ślub kościelny i zrobić wesele po swojemu, takie nasze, bez tej całej otoczki wyznała Kornelia.

Zakochani zdradzili, że ślub i wesele były bardzo udane.

Goście byli bardzo zadowoleni, bawiliśmy się do trzeciej nad ranem zdradził Marek

Nie spodziewaliśmy się, że to tak fajnie wyjdzie dodała Kornelia.

Para nie ukrywa, że nie stresowała się samym ślubem kościelnym, ale największe emocje towarzyszyły im przed pierwszym tańcem. Ostatecznie jednak wszystko się udało i zakochani zaprezentowali piękny taniec na swoim weselu. Reporterka "Dzień Dobry TVN" poruszyła również temat mamy Marka. Marek w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" mówił o trudnej relacji z mamą, jednak teraz okazuje się, że wszystko się zmieniło!

sporo się pozmieniało, relacje są bardzo dobre. Mogę być zazdrosny bo żona ma lepsze relacje z mamą niż ja zdradził szczęśliwy Marek.

Jak to kobieta z kobietą zawsze znajdą wspólny język. Naprawdę jest bardzo fajnie, nawet na zakupy razem chodzimy dodała Kornelia.

Kornelia i Marek nie ukrywają, że są ze sobą bardzo szczęśliwi i cieszą się, że ekspertki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" połączyły ich w parę. Była uczestniczka programu TVN przyznała również, że na ich szczęście z pewnością wpłynęła jej decyzja o przeprowadzce do męża.

Gdyby tak się nie stało, byśmy tak dwa lata tylko weekendowym małżeństwem byli, to pewnie mogłoby się to nie udać

Padło również pytanie o powiększenie rodziny. Czy para planuje dzieci?

Wszystko po kolei, był ślub, a później co tam się potoczy to zobaczymy wyznała Kornelia.

Mamy plany poukładane, ale u nas wszystko jest na wariackich papierach dodał Marek.

Śledzicie losy Kornelii i Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?