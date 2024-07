Według medialnych doniesień, po dwuletniej przerwie TVN ponownie wyemituje program "Ameryka Exspress". Produkcja aktualnie kompletuje skład uczestników i negocjuje warunki. Jedną z pierwszych gwiazd ma być Klaudia El Dursi, znana z "Hotelu Paradise"! Poznajcie szczegóły!

"Ameryka Express" powraca. Wg serwisu pomponik.pl wiosną 2023 roku w TVN znów zobaczymy format, w którym grupa celebrytów musi zmierzyć się z niezwykle trudnymi zadaniami w jeszcze trudniejszych warunkach - nie tylko mieszkaniowych. W kolejnej serii mają pojawić się nowe konkurencje, odświeżona zostanie formuła show, ale i lokalizacja (wcześniej były to m.in. Peru).

Poprzednie edycje programu cieszyły się zainteresowanie widzów, jednak ze względu na pandemię stacja zdecydowała się wstrzymać emisję nowych sezonów. Warto przypomnieć, że pierwsze trzy edycje programu prowadziła Agnieszka Woźniak-Starak, czwartą Daria Ładocha. Wśród uczestników nie zabrakło prawdziwych gwiazd - pojawili się m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Radosław Majdan, Hanna Lis, Dorota Gardias, Michał Piróg, czy Joanna Przetakiewicz. Kogo zobaczymy w nadchodzącej?

Pierwszą nieoficjalną uczestniczką kolejnej edycji show TVN-u jest Klaudia El Dursi z "Hotelu Paradise"! Wg Pomponika El Dursi od dawna marzyła, by wziąć udział w programie!

Co ciekawe, Klaudia miała już zgodzić się na wstępne warunki stacji. Z kim wystąpiłaby w parze?

Jak donoszą media Klaudia El Dursi prawdopodobnie... nie zabierze ze sobą partnera, Jacka!

Jeszcze nie wie kogo zabierze ze sobą, ale raczej nie będzie to jej partner. On nie chce wchodzić za bardzo do świata telewizji. - podaje informator serwisu Pomponik.pl