"Hotel Paradise 6": Znamy datę premiery! Duże zmiany w emisji show

Czwarta edycja jednego z najpopularniejszych randkowych show w Polsce zbliża się wielkimi krokami! Pierwszy odcinek "Hotelu Paradise 4" zobaczymy już pod koniec sierpnia, a produkcja ponownie zadbała o to, by widzowie nie narzekali na nudę. Kto tym razem przyprawi nas o wyjątkowe emocje? TVN 7 przestawiło nową mieszkankę Rajskiego Hotelu! Nie mamy wątpliwości, że piękna Natalia Nana Majos podbije serca widzów. Czy przyszła do programu w poszukiwaniu prawdziwej miłości? Natalia Nana Majos w "Hotelu Paradise 4" Emocje wokół czwartej edycji "Hotelu Paradise" już narastają. Choć pierwszy odcinek randkowego show zobaczymy dopiero za ponad tydzień, internauci już wyrazili swoje oburzenie. Co więcej, tym razem przygody mieszkańców Rajskiego Hotelu będziemy mogli oglądać nie cztery, a pięć razy w tygodniu, bo program będzie emitowany od poniedziałku do piątku! Stacja powoli odkrywa coraz więcej kart i ostatnio poznaliśmy pierwszych uczestników "Hotelu Paradise 4". Kto do nich dołączy? Zjawiskowo piękna Nana o egzotycznej urodzie z pewnością prowadzi sporo zamieszania! Kolejna uczestniczka czwartej edycji "Hotelu Paradise" to 19-letnia Natalia Majos, o pseudonimie Nana. Dziewczyna na co dzień mieszka w Gdyni i jest studentką szkoły musicalowej. Co więcej, wcale nie ukrywa, że kręci ją sława i bycie w centrum uwagi. Czy więc do programu przyszła po prawdziwą miłość, czy jednak dla popularności? Na tą jak wiemy uczestnicy poprzednich edycji nie mogą narzekać. Jak się okazuje, serce Natalii wcale nie tak łatwo zdobyć i żeby ją w sobie rozkochać, naprawdę trzeba się natrudzić. Do tej pory 19-latka ma za sobą trzy związki, w tym jeden poważny, choć jak uważa - jest długodystansowcem. Co więcej Nana jest pół Polką, pół Kongijką i choć na co dzień jest spokojna,...