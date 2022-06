"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi przyłapana na czułościach z partnerem! [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Klaudia El Dursi rzadko dzieli się w mediach społecznościowych swoim życiem prywatnym. Tym razem jednak zrobiła wyjątek i pierwszy raz od kilkunastu miesięcy opublikowała na Instagramie zdjęcie ze swoim partnerem, Jackiem Leszczyńskim . Na pierwszy rzut oka widać, że od tego czasu mężczyzna przeszedł metamorfozę. Wyraźnie schudł, wyrzeźbił sylwetkę, zmienił też fryzurę i styl ubierania się. Pod fotografią zakochanych posypały się pełne zachwytów komentarze! "Piękni", napisał Piotr Stramowski, "Cudowni", wtórowała mu Nikola Stajszczak. "Piękna z was para", dodał jeden z internautów. Kim jest partner Klaudi El Dursi? O ukochanym prowadzącej "Hotel Paradise" wiadomo niewiele. Klaudia i Jacek na co dzień mieszkają w Bydgoszczy, gdzie wspólnie wychowują 11-letniego Dawida i 7-letniego Jana. Leszczyński prowadzi własną firmę i wspiera El Dursi w jej działaniach. Co ciekawe, to właśnie on namówił ją, by spróbowała swoich sił w "Top Model", jest też jej największym fanem. Choć Klaudia i Jacek są parą od wielu lat, to mężczyzna wciąż stroni od show-biznesu. Jak sam przyznaje, początkowo ciężko było mu sobie poradzić z zainteresowaniem mediów. "Musieliśmy się do tego przyzwyczaić, że docierają do nas różne informacje i że ludzie interesują się naszym życiem, ale teraz jest już z górki. Teraz staram się już nie zaglądać na te portale czy w komentarze. Już wiem, jak sobie z tym radzić. (...) Klaudia nadal jest tak samo zwariowaną i pozytywną osobą. Nadal jest tą samą dziewczyną, którą poznałem parę lat temu. Tą samą mamą, tą samą partnerką", mówił Jacek Leszczyński w wywiadzie dla Dzień Dobry TVN. Bardzo możliwe, że za jakiś czas zobaczymy ich w nowej, jeszcze piękniejszej scenerii i......