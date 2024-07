Program "Mów mi mistrzu" ogląda średnio 586 tysięcy widzów. Jak się okazuje nowe show Telewizji Publicznej, które miało być odpowiedzią na wielki hit TVN "Azja Express", nie zachwyciło widzów. Co więcej, według doniesień portalu wirtualnemedia.pl oglądalność programu spada z każdym odcinkiem. TVP2 w czasie emisji "Mów mi mistrzu" jest na czwartym miejscu pod względem oglądalności wśród największych stacji. Na pierwszym miejscu znajduje się wówczas TVP1, którą wybiera średnio 918 tysięcy widzów. Drugie miejsce należy do stacji TVN, którą ogląda średnio 825 tysięcy widzów. Trzecie miejsce należy do Polsatu- średnio 817 tysięcy widzów.

Wyniki oglądalności "Mów mi mistrzu". Program spadnie z anteny?

Według doniesień portalu największą widownią cieszył się pierwszy odcinek programu. Wystąpili w nim wówczas Doda, Karol Strasburger oraz Andrzej Młynarczyk. Show obejrzało wówczas 725 tysięcy widzów. Drugą odsłonę "Mów mi mistrzu" obejrzało już 528 tysięcy osób. Trzeci odcinek oglądało 507 tysięcy widzów. Czy takie wyniki wpłyną na dalsze losy programu? Jeszcze zanim "Mów mi mistrzu" pojawiło się na antenie dyrektor TVP2 mówił, że emisja pozostałych odcinków uzależniona jest od wyników oglądalności odcinków wyemitowanych w grudniu.

Warto przypomnieć, że program "Azja Express" przyciągało średnio 1,75 mln widzów.

A Wam podoba się program "Mów mi mistrzu"?

Show TVP2 z odcinka na odcinek traci widzów.