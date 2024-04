Do mediów właśnie trafiła informacja o dalszych losach programu "Taniec z Gwiazdami". Fani zapewne przestraszyli się, że chodzi o odcinek półfinałowy, ale chodzi o coś dużo bardziej poważnego. Zobaczcie, jaką decyzję podjęła stacja Polsat.

Tegoroczny sezon "Tańca z Gwiazdami" uzyskał rekordową oglądalność. Prawie 2 miliony widzów zasiada przed telewizorami w każdą niedzielę o 20:00, aby podziwiać gwiazdy obecnego sezonu. Ostatnio fanów programu zasmuciła informacja, że Dagmara Kaźmierska postanowiła zrezygnować z dalszego udziału w tanecznym show, a to wszystko przez złamane żebro. Teraz w grze o Kryształową Kulę pozostały cztery gwiazdy, a wśród nich: Anita Sokołowska, Maffashion, Roxie Węgiel i Maciej Musiał.

Tegoroczna obsada celebrytów jest niemalże wymarzoną i ciężko będzie dorównać lub przebić ten sezon, ale stacja Polsat podjęła się tego wyzwania i zadecydowała, że programy: "Taniec z Gwiazdami" oraz "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pojawią się ponownie w jesiennej ramówce! Fani zapewne nie mogą doczekać się kto tym razem pojawi się w uwielbianych programach rozrywkowych.

Mimo że wiosenne edycje Tańca z Gwiazdami i Twoja twarz brzmi znajomo cały czas są w emisji, to już ruszyły pierwsze przygotowania do kolejnych serii, które -według wstępnych planów - mają trafić do ramówki jesiennej Polsatu. - Tylko jakaś katastrofa mogła by te założenia pokrzyżować

- donoszą Wirtualne Media.