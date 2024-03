Anna Bardowska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie i zaskoczyła wszystkich. Okazuje się, że była uczestniczka "Rolnik szuka żony" po latach zdecydowała się na zmiany, a jej mąż podjął ostateczną decyzję. Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcie Anny Bardowska i sprawdźcie, co napisała.

Anna Bardowska zdobyła ogromną popularność dzięki udziałowi w "Rolnik szuka żony". Żona Grzegorza Bardowskiego już od kilku lat prowadzi własne konto na Instagramie i dziś obserwują ją już ponad 313 tysięcy internautów. Była uczestniczka hitu Telewizyjnej Jedynki chętnie pokazuje, jak wygląda jej życie i często na jej profilu pojawiają się nowe zdjęcia czy nagrania. Ostatnio Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała metamorfozę ogrodu, a teraz pokazała nowy kadr i zaskoczyła swoich fanów.

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci nowy wpis i relację i których informuje o zmianie zdjęcia profilowego na swoim profilu.

Chciałam tylko powiedzieć, że zmieniłam zdjęcie profilowe- więc jeśli się zdziwicie co to za „baba” się Wam wyświetla w relacjach to tylko ja.Ps. Kilka tygodni temu zrobiłam sobie kobiecą sesję zdjęciową, kilka ujęć w studio. Zdjęcie profilowe wybrał mój mąż

napisała Anna.