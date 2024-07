Kiedy Marzena Rogalska wróci do pracy na plan programu "Pytanie na śniadanie"? Przypominamy, że tydzień temu doszło do nieszczęśliwego wypadku, w którym jej dłoń została przebita gwoździem na skutek nieudanej sztuczki Pana Ząbka. Dziennikarka dochodzi do siebie, ma się coraz lepiej i już za kilka dni znów stanie na planie "Pytania na Śniadanie". Według informacji "Super Expressu", w najbliższy weekend (9-10 lipca) Marzenę Rogalską zastąpi Ola Rosiak. Lecz już w poniedziałek (11 lipca), prezenterka po raz pierwszy poprowadzi program śniadaniowy od czasu przykrej historii z gwoździem.

Przypomnijmy, że do sytuacji doszło w pierwszy weekend lipca, podczas programu na żywo. Wypadek Marzeny Rogalskiej odbił się szerokim echem w mediach, również tych zagranicznych. A Internet aż huczał! Na szczęście, prezenterka powoli wraca do zdrowia i znów będzie mogła pracować.

Marzena Rogalska dochodzi do siebie po nieszczęśliwym wypadku na wizji.

ONS

Prezenterka już za kilka dni znów pojawi się w "Pytaniu na Śniadanie".