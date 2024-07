Katarzyna Bujakiewicz została zwolniona z "Małych Gigantów"! Aktorka straciła pracę jako jurorka w talent show dla dzieci, emitowanym przez stację TVN, donosi "Fakt". Kasia Bujakiewicz zasiadała w loży jurorskiej obok dziennikarza Kuby Wojewódzkiego oraz piosenkarki Agnieszki Chylińskiej. Show z udziałem dzieci zgromadził sporą publiczność i jest jednym z najpopularniejszych programów z udziałem maluchów. Skąd zatem decyzja o zmianach? I dlaczego to właśnie Bujakiewicz podziękowano za dalsze występy w programie?



Nowa edycja "Małych Gigantów" pojawi się na antenie TVN już wiosną. Jednak już bez Kasi Bujakiewicz. Produkcja show uznała, że tak będzie lepiej. Skąd taka decyzja?

To była decyzja producentów. Według nich Kasia była zbyt spokojna i stonowana, a przez to czasem nudna, a show potrzebuje energii. Teraz szukają osoby z temperamentem podobnym do pozostałej dwójki jurorów - czytamy na łamach tabloidu.