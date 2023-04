We wrześniu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wraca na antenę telewizji Polsat. Stacja opublikowała już pełną listę nazwisk gwiazd, które wezmą udział w 12. edycji tanecznego show, ale co jakiś czas wychodzą na jaw kolejne zmiany związane z programem. Niedawno okazało się, że nową prowadzącą została Izabela Janachowska, która zakończyła współpracę z TVN, a teraz, jak informuje pomponik.pl, do programu ma dołączyć Andrzej Piaseczny! W jakiej roli widzowie "Tańca z gwiazdami" zobaczą muzyka? Andrzej Piaseczny będzie jurorem w "Tańcu z gwiazdami"! Według doniesień portalu, Andrzej Piaseczny w "Tańcu z gwiazdami" nie pojawi się jednak na tanecznym parkiecie, ale zasiądzie w fotelu jurorskim. A to oznacza, że dotychczasowy skład złożony z Andrzeja Grabowskiego , Michała Malitowskiego i Iwony Pawlović powiększy się prawdopodobnie o kolejnego jurora. Andrzej od lat jest wielkim fanem "Tańca z gwiazdami" i zawsze uwielbiał oglądać zmagania kolegów na parkiecie. Kiedy dostał propozycję zasiadania w jury, nie wahał się ani chwili - zdradziła informator serwisu pomponik.pl. Czekamy na oficjalne potwierdzenie tej informacji. Na razie Piasek wypoczywa: Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Andrzej Piaseczny (@andrzejpiaseczny_official) A kogo zobaczymy jesienią w "Tańcu z gwiazdami" ? Na liście gwiazd znalazło się 10 nazwisk, a wśród nich: Oliwia Bieniuk, Denis Urubko, Kinga Sawczuk, Jerzy Wroński "Juras", Wojciech Węcławowicz, Sylwia Bomba, Radek...