Iwona Pavlović po występie Karoliny Pisarek zdecydowała się przyznać modelce najniższą notę. Podobnie taniec ocenił Michał Malitowski, dając jedynie dwa punkty. Jedynie Andrzej Piaseczny i Andrzej Grabowski przyznali Karolinie Pisarek taryfę ulgową i przyznali po 7 punktów. Iwona Pavlović zdradziła powody tak niskiej noty i wspomina o chorobie uczestniczki...

Po zakończeniu odcinka reporterka Party.pl Monika Maszkiewicz zapytała Iwonę Pavlović o niską notę, jaką przyznała Karolinie Pisarek. Jurorka, która uchodzi za dość surową, nie ukrywa, że ocenia wszystkich uczestników według ich umiejętności i nie może stosować taryfy ulgowej. Iwona Pavlović wspomniała też o Krzysztofie Rutkowskim, który w 2. odcinku 13 edycji "Tańca z Gwiazdami" pożegnał się z programem.

To jest program rozrywkowy, rzeczywiście wszyscy się świetnie bawimy, ale proszę zauważyć, że jednak z tyłu głowy jest wygrana i odpadanie z programu. No nie może być taryfy ulgowej, różnej taryfy do różnych osób. Można to odnieść do Krzysztofa, skoro on nie miał żadnych kroków i dostał "1", trudno, żeby Karolina zostały wyżej oceniona, tym bardziej, że ona rzeczywiście przesiedziała ten taniec - mówi wprost Iwona Pavlović.