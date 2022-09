Karolina Pisarek ma dość oskarżeń o udawanie choroby! "Ludzie... to jest ŻYCIE a nie jakaś telenowela"

Karolina Pisarek podczas relacji na InstaStories opublikowała komentarz w sprawie swojego stanu zdrowia. Modelka zareagowała na negatyne wpisy w sieci, które pojawiły się po drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Karolina Pisarek nie ukrywa, że ma już dość teorii spiskowych na temat swojego pobytu w szpitalu. Sprawdźcie, co napisała!

Karolina Pisarek odpowiada na krytyczne uwagi

Karolina Pisarek w ostatnich dniach przechodziła naprawdę trudne chwile. Tuż po pierwszy odcinku "Tańca z Gwiazdami" okazało się, że modelka w złym stanie zdrowia trafiła do szpitala. Po kilku dniach spędznych pod opieką specjalistów Karolina Pisarek wróciła do domu i zdradziła, jaką diagnozę usłyszała.

Diagnoza, która została mi przedstawiona, to powiększona przesadka mózgowa z torbielem. Generalnie kwalifikuje się już do operacji, ale doktor powiedział, że dopóki nie mam problemów ze wzrokiem ani zaników, póki widzę, to nie jest to rzecz natychmiastowa, którą trzeba zrobić, tylko można to złagodzić tabletkami- mówiła Karolina Pisarek.

Następnego dnia modelka wzięła udział w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami". I chociaż choreografia została ograniczona do minimum to internauci ostro skrytykowali Karolinę Pisarek m.in. za to, że nie dba o swoje zdrowie. Co więcej, w sieci pojawiły się oskarżenia, że Karolina Pisarek udawała chorobę... Teraz gwiazda zareagowała na przykre wiadomości!

Wiele osób pisze, pyta. martwi się lub snuje teorie spiskowe odnośnie mojego stanu zdrowia. Mimo, że de facto jest brak mojego komentarza, odpowiedź znajdziecie w tym wywiadzie, gdzie @rogeiro20 opowiada, co się działo w ostatnim tygodniu- napisała Karolina Pisarek i wrzuciła link do rozmowy swojego męża z reporterką Party.pl. On jako jedyny był ze mną 24/7 i przyglądał się wszystkiemu ze świadomością.

Zobacz także: Mąż Karoliny Pisarek o stanie jej zdrowia: "Jak wstawała, tak wymiotowała"

East News/Pawel Wodzynski

W dalszej części wpisu Karolina Pisarek zwróciła się do internautów. Modelka podziękowała za wsparcie, ale odniosła się również do teorii spiskowych na temat swojego stanu zdrowia.

Dziękuję tym, którzy mnie wspierali i trzymali kciuki i dobrze życzyli... a Ci, którzy zarzucają mi przykre rzeczy... brak mi słów. by wyrazić jak bardzo rozczarowana jestem ludzkimi "teoriami spiskowymi". Ludzie... to jest ŻYCIE, a nie jakaś telenowela- napisała w relacji na InstaStories.

Zobacz także: Karolina Pisarek dostała "1" od Iwony Pavlović. Jurorka komentuje: "Przesiedziała ten taniec"!

Instagram @karolina_pisarek

Z kolejnych relacji w sieci wynika, że Karolina Pisarek wróciła już na treningi i szykuje się do trzeciego odcinka "Tańca z Gwiazdami".

Karolinie Pisarek życzymy dużo zdrowia i trzymamy kciuki za jej występ w kolejnej odsłonie tanecznego show Polsatu!

Zobacz także: Zadowolona Karolina Pisarek pozuje z mężem na premierze książki Magdaleny Pieczonki! Nowe zdjęcia