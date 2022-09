"Taniec z Gwiazdami 13": Karolina Pisarek jednak wystąpiła. Pavlović nie wzięła pod uwagę choroby

Karolina Pisarek wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami" po tym, jak ostatnie dni spędziła w szpitalu. Modelka poinformowała, że "diagnoza, która została jej przedstawiona to powiększona przesadka mózgowa z torbielem". Nie zrezygnowała jednak z występu w show, które od lat było jej marzeniem. Choreografia jednak została zmieniona, a większość występu wziął na siebie Michał Bartkiewicz.

"Taniec z Gwiazdami 13": Karolina Pisarek jednak zatańczyła w drugim odcinku

Karolina Pisarek bardzo cieszyła się z debiutu w "Tańcu z Gwiazdami". W ostatnim tygodniu widzowie jednak martwili się o jej stan zdrowia. Karolina Pisarek trafiła do szpitala z powodu ogromnego bólu głowy. Modelka przeszła serię badań. Usłyszała diagnozę oraz to, że kwalifikuje się już do operacji. Udział Karoliny Pisarek w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" uzależniony był od decyzji lekarzy. Dostała jednak zgodę, chociaż sama do końca nie wiedziała czy samopoczucie pozwoli jej zaprezentować na parkiecie wyczerpujący układ. W ostatniej chwili choreografia Karoliny Pisarek została zmieniona, by jej nie przeciążać. Jak wyglądał jej występ?

Ta choreografia pokazuje to co przeżyłam w tamtym tygodniu. Jeden trening odbył się. Następnego dni nie mogłam chodzić, nie wiedziałam co mi dolega. Zdiagnozowano i mnie powiększona przysadkę mózgowa. Nigdy nie wiedziałam, co to taki ból. Ale miałam męża który się mną zaopiekował, który robił wszystko - powiedziała Karolina Pisarek.

TRICOLORS/East News

Podczas dzisiejszego występu to Michał Bartkiewicz zaopiekował się Karoliną Pisarek na scenie i sam odtańczył układ, podczas którego modelka towarzyszyła mu głównie siedząc, prezentując układ statyczny:

- Michał, uwielbiam obroty Twoje. Cieszę się ze jesteś z nami i jeśli się lepiej poczujesz, i Twoi fani za Tobą zagłosują, to mam nadzieje ze nam więcej zatańczysz w przyszłym tygodniu - powiedział Michał Malitowski

- Trzymamy kciuki za następny odcinek, będziemy więcej mówić o tańcu - dodał Andrzej Piaseczny

TRICOLORS/East News

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Wzruszające wspomnienie Piotra Balickiego. Sykut nie mogła powstrzymać łez

Iwona Pavlović oceniając występ postanowiła być sprawiedliwa. Wypomniała Karolinie Pisarek, że nie zrobiła minimum, na które z pewnością byłoby ją stać. Tego dnia ocena surowej jurorki była bardzo niska:

- Przepraszam, muszę być profesjonalna, skoro był jeden trening, to mogłaś przynamniej przejść od stolika do stolika, a byłaś przeniesiona

- Zasługuje na jedynki bo nie mogłam być na treningach - przyznała Karolina Pisarek.

TRICOLORS/East News

Karolina Pisarek otrzymała 17 punktów. Czy telewidzowie postanowią dać szansę Karolinie Pisarek w kolejnych odcinkach?

Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Nowe informacje w sprawie stanu zdrowia Karoliny Pisarek! Co z jej występem w show?

TRICOLORS/East News