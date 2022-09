Beata Tyszkiewicz wyszła ze szpitala. Okazuje się, że gwiazda czuje się już coraz lepiej, dzięki czemu wczoraj mogła opuścić szpital do którego trafiła po przebytym zawale. Jurorka "Tańca z Gwiazdami" pod koniec maja znalazła się pod opieką specjalistów, którzy musieli przeprowadzić u aktorki operację udrożnienia tętnicy wieńcowej. Na szczęście Beata Tyszkiewicz wraca już do zdrowia, o czym osobiście poinformowała za pośrednictwem Faktu. Co powiedziała w rozmowie z tabloidem? Beata Tyszkiewicz o swoim stanie zdrowia Beata Tyszkiewicz przyznała, że czuje się już lepiej. Aktorka uspokaja swoich fanów i apeluje, aby nie martwili się o jej stan zdrowia. Na szczęście jestem już w swoim domu. Wyszłam z rana ze szpitala, więc jak widzicie jest ze mną dobrze, bo inaczej by mnie przecież nie wypuścili. Wszystkich proszę, by się już nie martwić, bo optymistycznie patrzę w przyszłość i jest ze mną w miarę dobrze. Teraz muszę dużo odpoczywać - przyznała gwiazda. Pani Beacie życzymy więc szybkiego powrotu do zdrowia! Zobacz także: Beata Tyszkiewicz miała zawał! Jak czuje się wielka aktorka? Beata Tyszkiewicz wyszła ze szpitala. Aktorka zaledwie kilka dni temu przeszła zawał.