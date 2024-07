Oliwia i Konrad cieszyli się popularnością i sympatią wśród widzów "Love Island". Fani programu mocno wierzyli w uczucie pomiędzy uczestnikami i kibicowali im w drodze do finału. Niestety, para została wyeliminowana przez pozostałych mieszkańców rajskiej wyspy, a niedługo potem oboje ogłosili rozstanie. Co było powodem rozpadu ich związku? Zobaczcie, co w rozmowie z naszą reporterką powiedziała na ten temat prowadząca show, Karolina Gilon!

"Love Island 5": Karolina Gilon komentuje rozstanie Oliwii i Konrada

Od samego początku "Love Island" Oliwia i Konrad wydawali się tworzyć zgraną parę. Poza kilkoma scenami zazdrości czy pojedynczymi sprzeczkami oboje chcieli kontynuować relację w programie. Dojście do finału uniemożliwili im pozostali uczestnicy programu, którzy wyeliminowali Oliwię i Konrada z "Love Island". Fani byli wściekli, że program musiała opuścić ich ulubiona para. Oliwia i Konrad jednak odeszli z show z podniesioną głową, uśmiechem na twarzy i we wzajemnym uścisku. Można było odnieść wrażenie, że uczestnicy już wygrali to na czym im najbardziej zależało, czyli miłość. Zaraz po zakończeniu "Love Island" Oliwia i Konrad zszokowali wszystkich informacją o rozstaniu. Para do tej pory nie wyjawiła powodu rozpadu ich relacji i raczej niechętnie wraca pamięcią do tamtych chwil. Fani są jednak ciekawi co stoi za rychłym rozpadem ich związku.

Czy coś więcej na ten temat wie prowadząca "Love Island", Karolina Gilon? Zapytaliśmy ją o to podczas naszego ostatniego spotkania!

Czasami okazuje się, że te światy do siebie nie pasują - zaczęła Karolina Gilon

Co jeszcze na ten temat zdradziła Karolina Gilon? Całą wypowiedź prowadzącej "Love Island" usłyszycie w naszym wideo!

