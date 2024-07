Justyna Steczkowska weźmie udział w programie "Azja Express"? Taka informacja pojawiła się w "Fakcie". Według doniesień tabloidu, propozycję udziału w show miał dostać syn Justyny, Leon Myszkowski. Młody kucharz dostał ponoć warunek, że ma namówić słynną mamę. Jak dowiedział się portal Party.pl, taka oferta faktycznie padła, lecz gwiazda nie zdecydowała się wziąć udziału w show.

Justyna Steczkowska odmowę potwierdziła również na Facebooku. Piosenkarka zamieściła obszerne oświadczenie, w którym kategorycznie dementuje, jakby w ogóle rozważała udział w programie "Azji Express". Gdy tylko pojawiała się propozycja, artystka stanowczo omówiła.

Kochani! Jestem w stanie "małej wojny" z gazetą Fakt, ponieważ czekam na pierwszą datę rozprawy. W związku z tym co najmniej raz w tygodniu pojawia się jakiś paszkwil na mój temat, który nie ma nic wspólnego z prawdą, a który bez zastanowienia (i sprawdzenia informacji u źródła) przedrukowują inne media niepotrzebnie powtarzając kłamstwa.

Już dawno dostałam propozycje z programu "Azja Express" i od razu powiedziałam NIE. Mam zakontraktowane 3 duże trasy koncertowe na 2017 rok, swoje koncerty, a do tego nagrania i próby, koncerty w Ameryce i Rosji. Wszystkim uczestnikom programu życzę dobrej zabawy.

P.S. Co do mojego syna to również stek bzdur. Za 2 lata Leo będzie pełnoletni i będzie mógł podejmować swoje własne decyzje. Póki co oboje jesteśmy zgodni co do tego, że podejmujemy decyzje wspólnie i nie ma w nich miejsca na tego typu program.

Zapraszam na koncerty!!! To mój świat

JS - napisała Steczkowska.