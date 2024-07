Jak daleko Joanna Jędrzejczyk zajdzie w programie "Agent - Gwiazdy"? Sądząc z rozmowy w dzisiejszym wydaniu Dzień Dobry TVN, bardzo daleko. Wielokrotna Mistrzyni Świata, Mistrzyni Europy i Mistrzyni Polski muay thai w wadze słomkowej zdradziła bowiem, że na planie "Agenta" spędziła kilka tygodni.

Joanna Jędrzejczyk pojawiła się w DDTVN, gdzie opowiedziała o przygodach na planie "Agenta". Sportsmenka przyznała, że dzisiejszy, trzeci już, odcinek programu będzie bardzo emocjonujący. Jędrzejczyk przyznała, że na planie show spędziła kilka tygodni. Czyżby więc to ona była jedną z uczestniczek, które trafią do finałowej trójki?

Bardzo mi się podobała ta przygoda. Spędziłam kilka wspaniałych tygodni w Argentynie - wspaniałe miejsca, wspaniali ludzie i niesamowite emocje. Ja się gdzieś wspinałam, lubiłam sporty ekstremalne, ale to co będzie w dzisiejszym odcinku przeszło moje oczekiwania. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy - przyznała Joanna Jędrzejczyk. - Niesamowita przygoda, ja aż się uśmiecham kiedy to wspominam. Ludzie których tam poznałam, znałam niektórych z telewizji, z radia, filmów, wybiegów: wszyscy okazali się wspaniałymi ludźmi. Mam z nimi kontakt do tej pory.