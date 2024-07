W pierwszym odcinku nowej serii "Milionerów" padły pytania po których podniosła się wrzawa. Jakimi? Urbański pytał o pasję Jarosława Kaczyńskiego oraz zawód Agaty Dudy. Internauci stwierdzili, że to pytania z podtekstem mocno politycznym... Co na to prowadzący teleturniej Hubert Urbański?

Urbański komentuje kontrowersyjne pytania w "Milionerach"

Ręce opadają! W tych czasach żeby nie można było zadać dwóch pytań z nazwiskami polityków? - powiedział oburzony Urbański w Dzień dobry TVN.

Marcin Meller zażartował, że to darmowa reklama dla "Milionerów".

- Macie darmową reklamę w prawicowych mediach.

Uwierzę jak zobaczę - odpowiedział Urbański.

Jakie pytania pojawiły się w pierwszym odcinku show? Między innymi o o to, jaką grupę YouTuberów tworzą Robert Pasut, Czarek Jóźwik, chłopak Maffashion, i Rafał Masny (odp. Abastrachuje). Jedna z uczestniczek musiała również odpowiedzieć na pytanie o drugi ulubiony sport Adama Małysza. Ale to pytania o politykę, co nie spodobało się internautom, którzy uznali, że program rozrywkowy TVN został mocno upolityczniony. Uczestniczkę zapytano o to, jakiego języka uczy Agata Duda, Pierwsza Dama RP. Uczestniczka jednak poprosiła o koło ratunkowe, żeby odpowiedzieć na to pytanie.

A Wy co uważacie, w "Milionerach" można pytać o wszystko czy pewnych pytań lepiej nie zadawać?

Milionerzy wrócili po 6 latach do TVN? Czy teleturniej znowu podbije serca widzów?

Hubert Urbański po wzlotach i upadkach w show-biznesie wraca w chwale z "Milionerami".