Pierwszy odcinek nowej serii "Milionerów" w TVN wzbudził spore kontrowersje! Program wrócił po sześciu latach przerwy z nowymi zasadami oraz... kontrowersyjnymi pytaniami! Hubert Urbański pytał m.in. o pasję Jarosława Kaczyńskiego oraz zawód Agaty Dudy. Nie wszystkim spodobały się pytania z podtekstem mocno politycznym...

Kontrowersyjne pytania w nowych "Milionerach"

Jakie pytania pojawiły się w pierwszym odcinku show? M.in. o to, kto był pierwszym prowadzącym teleturniej "Milionerzy". Chodziło oczywiście o Huberta Urbańskiego. Ponadto - pytano m.in. o to, jaką grupę YouTuberów tworzą Robert Pasut, Czarek Jóźwik, chłopak Maffashion, i Rafał Masny (odp. Abastrachuje). Jedna z uczestniczek musiała również odpowiedzieć na pytanie o drugi ulubiony sport Adama Małysza.

Nie zabrakło również pytań o politykę, co nie spodobało się internautom, którzy uznali, że program rozrywkowy TVN został mocno upolityczniony. Uczestniczkę zapytano o to, jakiego języka uczy Agata Duda, Pierwsza Dama RP. Niestety, kobieta musiała wziąć koło ratunkowe, żeby odpowiedzieć poprawnie na to pytanie.

Ale to nie wszystko! Pytano również o to, co lubi oglądać Jarosław Kaczyński wieczorami. Wśród możliwych odpowiedzi znalazły się A: NHL, B: monster trucki, C: rodeo, D: wrestling. Poprawna była oczywiście odpowiedź C.

Internauci zgodnie przyznają, że pytania były zbyt łatwe. Na plus oceniają to, że program trwa około pół godziny, przez co jest bardziej dynamiczny. Oglądaliście Milionerów? Co myślicie o pierwszym odcinku?

Pytania w Milionerach wzbudziły spore kontrowersje!

East News

Wzbudziły sporo kontrowersji!

East News