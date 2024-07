Eliza i Wiktoria były najlepszymi przyjaciółkami w "Hotelu Paradise 5". Jednak podczas ostatniej "Pandory" w programie, Wiktoria nie zdecydował się opowiedzieć po stronie koleżanki, co wprawiło Elizę w złość. Jak Wiktoria po czasie ocenia ówczesne zachowanie Elizy? Zdradziła nam, jak dziś wyglądają ich relacje.

Ostatnia "Pandora w "Hotelu Paradise" okazała się mocno kontrowersyjna. Kasper powiedział Kubie, że "jego relacja z Oliwią jest do d*py", a wredne zachowanie Elizy wobec Laury z "Hotelu Paradise" przysporzyło 20-latce sporo krytyki w sieci. Eliza miała również pretensje do Wiktorii, że nie opowiedziała się po jej stronie podczas "Pandory". Milczenie Wiktorii skwitowała krótkim "Czyli nie ocenisz. Dzięki k**wa". Wiktoria z "Hotelu Paradise" skomentowała zachowanie Elizy w rozmowie z Party.pl:

Myślę, że Eliza miała żal, że nie zabrałam głosu, ale nie zrobiłabym nic inaczej. Lubiłam tak samo Elizę i Jay'a jak i Oliwkę i Kubę. (...) Myślę, że nie zabranie głosu było taką odpowiednią rzeczą do zrobienia. To nie jest tak, że zagłosowałam na Elizę, chociaż ona myśli, że to, że nie zabrałam głosu to właśnie znaczyło, że zagłosowałam na ich parę ale nie. Każdy był mi bliski.