"Hotel Paradise 5": Karolina w gorzkich słowach o Kasprze "zawiodłam się"

Odkąd Karolina i Wiktoria wróciły do "Hotelu Paradise", Kasper podkreślał, że nie wie czego chce. Problem miała rozwiązać Karolina, która za wszelką cenę chciała odnowić relację z byłym partnerem. Uczestniczka szybko się jednak rozczarowała, kiedy zauważyła, że Kasper wcale nie cieszy się z jej powrotu tak, jak to sobie wymarzyła. Zapytana o to fanów na Instagramie, szczerze odpowiedziała, co myśli o Kasprze.

"Hotel Paradise 5": Karolina zawiodła się na Kasprze w programie

Wielki powrót do "Hotelu Paradise" nie był tak spektakularny jak tego oczekiwały Wiktoria i Karolina. Fani poczuli się rozgoryczeni, że to właśnie Wiki i Karolina wróciły do programu. Pozostali uczestnicy natomiast bardzo cieszyli się z powrotu byłych mieszkanek hotelu. Karolina najbardziej ze wszystkich liczyła na ciepłe przywitanie ze strony Kaspra, z którym tworzyła silną relację. Uczestniczka musiała uzbroić się w cierpliwość by po kilku tygodniach wrócić do "Hotelu Paradise". Przez ten czas w życiu uczestników wiele się wydarzyło. Wygląda na to, że także uczucia Kaspra do Karoliny nieco osłabły. Uczestnik nie wykazywał entuzjazmu z jej powrotu. Na liczne pytania na temat tego czy tęsknił, odpowiadał oschle i zdawkowo. Zaniepokojeni fani zaczęli więc wypytywać Karolinę o zaistniałą sytuację.

- Czy nie było Ci przykro, że Kasper nie cieszył się na Twój powrót"? - pytali piękną blondynkę internauci.

Jej odpowiedź była natychmiastowa.

- Oczywiście, że było mi przykro. Oczywiście, że się zawiodłam. Spodziewałam się innego przywitania- zaczęła.

Karolina wyznała, że musiała starać się o Kaspra, choć nie wiedziała, jak ma to skutecznie zrobić. Nie była przyzwyczajona do sytuacji, w której to ona zabiega o mężczynę.

- Liczyłam na choć trochę uwagi ze strony Kaspra. Nie dostałam tego musiałam pokazać zainteresowanie, co nie zawsze wychodziło mi dobrze, bo jednak jestem kobietą, która lubi być zdobywana przez mężczyznę, a dopiero z czasem sama daje więcej. - wyznała.

Karolina wyznała, że Kasper był jedyną osobą, z którą chciała stworzyć relację w "Hotelu Paradise". Szczerze wyznała mu więc, że za nim tęskni. Najbardziej zabolał ją jednak fakt, że od nie usłyszała od niego nic miłego.

- Jedyny chłopak, z którym chciałam być w parze to Kasper i nie ukrywam tego. Chciałam wrócić do relacji przed odpadnięciem. Witając się z Kasprem, powiedziałam mu, że się stęskniłam, ja od niego nie usłyszałam NIC miłego, a czy wróci moja relacja z Kasprem przed moim moim odpadnięciem tego nie wiem. Musicie oglądać i mam nadzieję, że zrozumiecie mnie i moje zachowanie - napisała na Instagramie.

Karolina została zapytana także o to, czemu skupiła się tylko na Kasprze, mimo że nie mogła być go pewna. Odpowiedziała szczerze:

- Mi po prostu w tamtym momencie na nim zależało.

Karolina oprócz pytań na temat Kaspra została zapytana także o to jakie relacje ma obecnie ze swoją największą rywalką - Wiktorią. Okazało się, że dziewczyny mają całkiem dobry kontakt, a nawet wspólnie spędzają urodziny.

- Nawet się lubimy, prawda Wiki? - odpowiedziała.

Karolina dała się poznać jako ciepła, sympatyczna i pełna energii uczestniczka. Podczas jej pobytu w programie zrobiła dobre wrażenie i udało jej się zdobyć wielu fanów. Niestety, w "Hotelu Paradise" rozgrywa się gra uczuciami, na którą uczestnicy powinni być przygotowani. Mamy nadzieję, że pomimo zawodu, Karolinie nie zabraknie uśmiechu na twarzy w programie. W końcu jej przygoda dopiero co rozpoczęła się na nowo.

