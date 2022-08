"Hotel Paradise 5": Wiktoria gorzko o chłopakach z programu! Nie będą zadowoleni z tego, co przeczytają

Przemek z "Hotel Paradise" podczas relacji na InstaStories opublikował zdjęcia ze spotkania z kolegami z programu. Czy był z nimi Łukasz, który chciał się pozbyć Przemka z randkowego show? Uczestnik hitu Telwwizyjnej Siódemki zdradził, jak dziś wyglądają jego relacje z Łukaszem i zdradził, o co go ostatnio poprosił! Sprawdźcie, co powiedział Przemek z "Hotel Paradise". Przemek i Łukasz przyjaźnią się po "Hotelu Paradise"? Ostatnie odcinki "Hotelu Paradise" przyniosły widzom naprawdę sporą dawkę emocji. W programu doszło do kolejnego Rajskiego Rozdania, podczas którego za Łukaszem stanęły Wiktoria i Inga. Jak już wiemy, nowy uczestnik zdecydował, że chce być w parze z Ingą, a to oznaczało jedno- Wiktoria musiała pożenać się z programem. Zanim jednak Wiktoria spakowała swoje walizki powiedziała kilka dość mocnych słów o Łukaszu i ostrzegała przed nim pozostałych uczestników. Od pierwszej chwili, jak Łuki wszedł do Hotelu to była jedna wielka intryga z jego strony, na każdego z was coś kombinował. Pierwszego dnia, po przebudzeniu powiedział mi wprost, że myśli o tym, jak dostanie immunitet i wywali Przemka z "Hotelu Paradise"- mówiła Wiktoria. Zobacz także: "Hotel Paradise": Launo ostro o Wiktorii: "Niektórzy zaczynają się odklejać" Przemek nie ukrywał, że był zszokowany tym, co usłyszał od Wiktorii, ale czy to oznacza, że ma żal do Łukasza i dziś nie utrzymuje z nim kontaktu? Nic z tych rzeczy! Przemek podczas relacji na InstaStories pokazał, że spotkał się z Łukaszem, który... poprosił go nawet o pomoc w wybraniu stylizacji na wyjście. Łukasz poprosił moją skromną osobę o to, żebym pomógł mu się ubrać, odpowiedznią osobę wybrał do tego wszystkiego- żartował Przemek....