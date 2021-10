"Hotel Paradise": Przemek zabrał głos w sprawie Wiktorii. Fani: "Pokazałeś paskudne oblicze"

Szymon Reich dołączył do grona uczestników " Hotelu Paradise " w trzecim odcinku. Pierwszą uczestniczką, którą poznał na Bali była Lexi. Z racji tego, że w jednym z odcinków została singielką, to ona miała okazję poznać nowych uczestników jeszcze zanim przedstawiono ich reszcie. Relacja, jaka wywiązała się pomiędzy Szymonem a Lexi spowodowała, że to właśnie jego wybrała na swoją parę. Czy uczestnik znany z "Top Model" będzie miał szanse na główną wygraną? Jeszcze w programie "Top Model" głośno było o jego kłótni z Darią, która nie była pewna tego, jaki stosunek do niej ma Szymon. Czy podobnie będzie w hotelu na Bali i to stanie się kartą przetargową modela? Zobacz także: Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!" Szymon Reich namiesza w programie "Hotel Paradise"? Uczestnicy w "Hotelu Paradise" walczą o główną wygraną w wysokości 100 000 zł. Muszą dokładnie przemyśleć plan, jakie sojusze będą się im opłacały w dążeniu do wielkiego finału. To nie zawsze chodzi o prawdziwe emocje. U nas w programie czasami chodzi bardziej o takie cwaniactwo i sojusze, więc to jest niesamowite. Tak naprawdę to nie jest taka czysta i klarowna sytuacja, że jest romantycznie i że ma być miło i ma być miłość. - tłumaczyła w rozmowie z Party.pl Klaudia El Dursi. Szymon Reich dał się poznać w "Top Model". Podczas emisji programu doszło do niezręcznej sytuacji pomiędzy nim a dwoma innymi modelkami. Na ogół Szymon miał bardzo dobre stosunki z pozostałymi uczestnikami, dlatego sytuacja, która miała miejsce pomiędzy nim a Darią zdumiała widzów. Daria po wygraniu odcinka, mogła nocować w pokoju zwycięzcy i zaprosić tam wybraną osobę....