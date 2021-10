"Hotel Paradise": Krzysztof miażdży Ohę: "Dno i dwa metry mułu" 

Krzysztof z "Hotelu Paradise" mocno podsumował zachowanie Ohy podczas odcinka, w którym do programu dołączyła Sara. Uczestnik nie mógł uwierzyć w wypowiedziane przez nią słowa względem nowej.

Co Ty sobą reprezentujesz? Dno i dwa metry mułu

Oha nie pozostała dłużna i bardzo szybko odpowiedziała na jego komentarz, jednak jej słowa mogą zaskoczyć. Będzie kolejna afera?

"Hotel Paradise": Krzysztof mocno komentuje zachowanie Ohy

Atmosfera wokół "Hotelu Paradise" w ostatnich dniach jest naprawdę gorąca. Oburzenie wśród widzów wywołała zapowiedź ostatniej Pandory, podczas której Wiktoria, po usłyszeniu pytania, "Jak to jest, gdy wszyscy cię nienawidzą" i zaraz po tym, jak dowiedziała się, że plan wyrzucenia jej z programu był pomysłem Miłosza, wybiegła z płaczem. Widzowie określili atmosferę w programie jako toksyczną, a o ostatniej Pandorze mówili: "Zapowiedź Pandory wygląda jak patologia". Głos zabrał również Pan Lektor, który tłumaczył, dlaczego produkcja nie zareagowała i podkreślił, że Wiktoria nigdy nie poprosiła o pomoc, a mogła to zrobić w każdym momencie. Po burzy jaka wybuchła w sieci, oświadczenie wydała również stacja TVN.

Swoim zachowaniem zszokowała także Oha, a to wszystko z powodu jej zachowania tuż po tym, jak do programu dołączyła Sara. Na widok nowej Oha zawyrokowała: "O, brzydka jest", jednak z tym nie zgodził się jej dotychczasowy partner Michał. W wyniku ostatniego zadania to właśnie on automatycznie musiał sparować się z nową, co go nawet ucieszyło. Oha, po dołączeniu nowej nie czuła zagrożenia z jej strony, co niestety okazało się bardzo złudne. Michał od razu jej zakomunikował, że jest to mu na rękę.

- Nie czuje się przez nią zagrożona. Poza tym nie jest w Twoim typie - stwierdziła

- Nie no trochę jest. (...) będę chciał być może zmienić parę.

Michał w dodatku podkreślił, że zamierza być lojalny wobec nowej, co dodatkowo rozwścieczyło Ohę:

Ja jestem głupia, ale on jest jeszcze głupszy

Fragment programu "Hotel Paradise 4"/Player.pl

Postawa Ohy mocno rozśmieszyła Krzysztofa z 3. edycji "Hotelu Paradise", który postanowił dosadnie skomentować jej zachowanie w stosunku do Sary:

Najpiękniejsza Oha rzekła: "A... Brzydka jest". Serio? Naprawdę?! Kobieto, Ty masz takie mniemanie o sobie... Co Ty sobą reprezentujesz? Dno i dwa metry mułu. Zachowujesz się jak jakaś Grażyna, nie obrażając żadnej Grażyny, z jakiejś pipidówy, która nie zna swojego miejsca w szeregu. O! Tak ci właśnie powiem. To jest moje podsumowanie. Buziaczki dla ciebie - powiedział na Instastories

Instagram @krzysztof_swist_official

"Hotel Paradise 4": Oha odpowiada Krzysztofowi

Wygląda na to, że również Oha nie jest dumna ze swojego zachowania. Od razu odpowiedziała na relację Krzysztofa, tłumacząc, że było jej przykro, że nagle ponownie będzie musiała walczyć o to, by pozostać w programie:

Dobra trochę mnie poniosło, nie powinnam była. Trochę mi się przykro zrobiło, to dlatego, a ja jestem impulsywna ale w sumie każdy ma prawo się komuś nie podobać.

Instagram @oha_hotelparadise4 @krzysztof_swist_official

"Hotel Paradise": Krzysztof ponownie krytykuje Ohę za zachowanie na Pandorze

Krzysztof z "Hotelu Paradise" nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył i usłyszał podczas ostatniej "Pandory w "Hotelu Paradise". Szczególnie zszokowało o ponowne zachowanie Ohy i fakt, że podczas starcia zdecydowała się pokazać Wiktorii środkowy palec:

Spojrzenie za spojrzenie i faka jej wystawia. Kobieto... Co to jest za zachowanie? Gdzie cię tego nauczyli? Kobieta kobiecie takie coś? Ja swoje zdanie na ten temat powiedziałem już wczoraj, nie będę się poniżał do twojego poziomu, więcej już nie powiem, bo aż mi nie pasuje. Mam swoją klasę. Ale tak sobie rozkminiam... Co Ty chciałaś tym udowodnić? Przypodobać się tym, tej starej gwardii? Dziewczynom? Porównywałaś się z Launo figurami? - mówił zszokowany.

Po ostrej Pandorze, Oha tłumaczyła się, że środkowy palec nie był pokazany do Wiktorii, a do Michała:

Ten palec nie był do Wiktorii. On nie był skierowany do Wiktorii i każdy z uczestników to potwierdzi. To był palec skierowany do Michała. Zrobiłam to, ponieważ poczułam się przez niego oszukana, gdyż w tamtym momencie przed wejściem Sary mówił, że ja mu się podobam, że będziemy razem w parze, natomiast gdy weszła Sara, wszystko się zmieniło. Także tak, to było do niego

Jej wersje potwierdziła Launo. Myślicie, że faktycznie tak było?

