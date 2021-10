Jest oświadczenie TVN w sprawie kontrowersji w "Hotelu Paradise 4"! Co z "Puszką Pandory"?

"Hotel Paradise" ma na koncie kolejny sukces! Jak wiadomo, przygody bohaterów miłosnego show przypadły do gustu szerokiej publiczności. Program miał rekordową oglądalność w kwietniu w stacji TVN7! Jak poinformował portal wirtualnemedia.pl, widzowie bardzo chętnie śledzili pierwszą edycję show również na platformie Player.pl! Zobacz także: "Hotel Paradise": Chris i Marietta zdradzili, na co przeznaczą nagrodę! Mieli wątpliwości, by jednak stłuc kulę? "Hotel Paradise" - oglądalność na Player.pl Przypomnijmy, że program okazał się absolutnym hitem stacji TVN7 i śledziło go średnio 704 tys. widzów! Jak donosi portal wirtualnemedia.pl fani "Hotelu Paradise" śledzili losy uczestników również w internecie -poświęcili temu w sumie aż 4,5 mln godzin na platformie Palyer.pl! A na kilka dni przed finałem, dzienna liczba użytkowników platformy wzrosła aż o 100 procent! Jego popularność rosła z tygodnia na tydzień. Systematycznie przyciągał nowych widzów, którzy zostali z nami do finałowego odcinka. Potwierdza to fakt, że - w odniesieniu do średniej z pierwszych 3 tygodni emisji - dzienna liczba użytkowników w ostatnich 5 dniach przed finałem wzrosła o 100 proc. - powiedział dla portalu wirtualnemedia.pl Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający Player.pl. To potwierdza, że nowy program stacji TVN7 zdecydowanie przypadł do gustu widzom i internautom. Przypomnijmy, że druga edycja show została już zrealizowana, a jej emisja miała się rozpocząć 24 kwietnia. Stacja podjęła jednak decyzję o przeniesieniu drugiego sezonu na wrzesień. Wpływ na to miała obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa. Obecnie od wtorku do piątku na antenie TVN7 możemy śledzić losy uczestników już po powrocie z Bali w programie "Hotel...