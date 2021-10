"Hotel Paradise": Maria miażdży Wiktorię: "To co robisz z siebie to dno"

Po ostatniej "Pandorze" w "Hotelu Paradise" w mediach wybuchła burza. Widzowie mają już dość niesprawiedliwego i okrutnego traktowania Wiktorii. Na uczestników programu spadł olbrzymi hejt. Niektóre gwiazdy "Hotelu Paradise 4" chcą jednak przekonać widzów, że pokrzywdzona Wiktoria to tylko kreacja, a montaż nie pokazuje wszystkiego. O sytuacji Wiktorii postanowiła wypowiedzieć się także Maria, która chociaż już odpadła z programu, zdążyła zrazić się do nękanej uczestniczki:

To co robisz z siebie to jest naprawdę dno - powiedziała

W dalszej części postanowiła wyśmiać poczynania Wiktorii na Instagramie. Za mocno? Zobaczcie, co powiedziała Maria.

"Hotel Paradise": Maria przedrzeźnia Wiktorię

Atmosfera w związku z nową edycją "Hotelu Paradise" zaskoczyła chyba nawet samych uczestników. Widzowie są oburzeni linczem na Wiktorię, który miał miejsce podczas ostatniej "Pandory" a niektórzy internauci sami postanowili wymierzać sprawiedliwość. Uczestnicy zaczęli otrzymywać ogromny hejt (wyzwiska, rasistowskie komentarze, groźby i porysowanie samochodu Launo to niestety tylko niektóre konsekwencje). Głos zabrał Pan Lektor, a widzowie doczekali się nawet oświadczenia stacji TVN w sprawie nękania Wiktorii w programie.

Po tym, co aktualnie możemy zaobserwować w sieci, można wnioskować, że pomiędzy Wiktorią a wieloma uczestnikami nie doszło do porozumienia, czego dowodem są ich wzajemne oskarżenia w sieci. Najbardziej widoczny jest konflikt pomiędzy Wiktorią a Launo, a teraz na mocne stanowisko o Wiktorii zdecydowała się również Maria, która odpadła z programu już jakiś czas temu. Podobnie, jak Launo i inne uczestniczki, starała się przekonać widzów, że zachowanie nękanej koleżanki to tylko pozory:

To co robisz z siebie to jest naprawdę dno, a fajnie jakbyście na prawdę widzieli prawdę i powiedzieli: "No kurde no dziewczyny miały racje!"

Instagram @maria.wojtas

W dalszej części Instastories Maria zdecydowała się przedrzeźniać publikowane w sieci relacje Wiktorii, aby przekonać fanów do tego, że wcale nie jest tak bardzo pokrzywdzona jak to im się może wydawać.

Np. Wiktoria wstawa dla was relacje: "Hej dziewczyny, robię dzisiaj cardio, wiecie!" a później "Kochani, bo wiecie, bo ja zostałam tak źle potraktowana, że chciałabym od was trochę słów wsparcia, bo naprawdę nie wytrzymam". Potem komentarze: "Ojej! Ktoś pisze mi, że jestem wyjątkowa, nie przejmuj się tymi kretynkami". Ojej kochani jak u was?", "Jak u was, wszystko super? Bo u mnie tak!"

Screen Programu "Hotel Paradise"

Widzowie jednak sceptycznie podeszli do Instastories Marii i twierdzą, że nie powinna z taką pewnością wypowiadać się o sytuacji Wiktorii, tym bardziej, że niedługo po jej dołączeniu do "Hotelu Paradise" ona sama musiała opuścić rajski Zanzibar i wrócić do Polski. Co sądzicie o spostrzeżeniach Marii? Powinna zabierać głos?