"Hotel Paradise": Pan Lektor zdradził pierwsze szczegóły 5. edycji. Gdzie zamieszkają uczestnicy?

Pomimo iż od wielkiego finału 4. edycji "Hotelu Paradise" minął już tydzień, emocje związane z show nadal nie opadły, a wręcz przeciwnie. Sympatycy miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki z wypiekami na twarzach śledzą kolejne losy swoich ulubieńców za pośrednictwem mediów społecznościowych. Inni z kolei już wyczekują na kolejną odsłonę programu z udziałem atrakcyjnych singli, walczących o sławę, miłość i wielkie pieniądze. Wiemy już, że stacja TVN pracuje na kolejną odsłoną rajskiego hotelu. Co czeka na widzów w 5. edycji "Hotelu Paradise"? Pan Lektor zdradził pierwsze szczegóły produkcji! Będziecie zaskoczeni.

"Hotel Paradise": Pan Lektor zdradził pierwsze szczegóły 5. edycji programu

"Hotel Paradise" już od czterech sezonów wzrusza i bawi do łez miliony widzów Telewizyjnej Siódemki. Umięśnieni przystojniacy i zjawiskowe piękności, odcięci od świata zewnętrznego, przez kilkanaście tygodni walczą nie tylko o sympatię widzów, ale też prawdziwe uczucia, dostarczając nam wiele skrajnych emocji. Chwile uniesienia, ukradkowe spojrzenia czy namiętne pocałunki, mieszają się ze spiskami, tajnymi paktami, a nawet karczemnymi awanturami, a wszystko po to, by dojść aż do wielkiego finału i stając na ścieżce lojalności zmierzyć się z partnerem o główną nagrodę w postaci 100 tys. złotych.

Jak dotąd jedynie dwie pary postanowiły podzielić się wygraną. Marietta Witkowska i Chris Ducci z 1. edycji "Hotelu Paradise" oraz Ata Postek i Artur Sargsyan z 2. odsłony miłosnego show. Ku zaskoczeniu wszystkich, pomimo płomiennych zapewnień o miłości, w 3. edycji rajskiego hotelu Krystian Feretti postanowił rzucić Złotą Kulą. W jego ślady poszła finalistka kolejnego sezonu. Sara rzuciła Kulą zgarniając 90 tys. złotych tylko dla siebie. A co czeka nas w następnej odsłonie "Hotelu Paradise"?

Jak dotąd produkcja "Hotelu Paradise" stawiała na na egzotyczne destynacje. To dzięki temu widzowie miłosnego hitu mogli podziwiać nie tylko piękną faunę i florę, czy zjawiskowe plaże, ale też umięśnione sylwetki przystojniaków bez koszulek oraz zachwycające sylwetki pań w wymyślnych strojach kąpielowych. Pierwsze dwie edycje odbyły się na zniewalającej wyspie Bali, kolejne na słonecznym Zanzibarze. A gdzie trafią uczestnicy 5. sezonu "Hotelu Paradise"?

Wiemy już, że choć widzowie miłosnego hitu TVN 7 pokochali słoneczną, afrykańską wyspę, to kolejne edycje rajskiego hotelu nie powstaną na Zanzibarze.

- Realizujemy po dwa sezony naraz ze względu na efektywność budżetową, przerzucanie tylu ludzi i takiej ilości sprzętu na drugi koniec świata to są jednak poważne koszty - mówił zastępca dyrektora programowego TVN, Bogdan Czaja w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl. - Do kolejnych sezonów poszukamy nowej egzotycznej lokalizacji - dodał.

Teraz Pan Lektor zdradził kolejne szczegóły produkcji.

- Nowa edycja będzie się na pewno różniła tym, że będzie toczyła się w zupełnie innym miejscu na świecie - wyznał Pan Lektor w rozmowie z portalem PrzeAmbitni. - Na pewno zaskoczymy widzów kolejną porcją egzotyki. Na pewno będzie bardzo, bardzo egzotycznie - dodał.

Pan Lektor nie chciał zdradzić dokładnej destynacji, jednak przyznał, że będzie to bardzo daleko od Polski.

- Na pewno odległość od Polski do Hotelu Paradise będzie mierzona w wielu, wielu tysiącach kilometrów [...]. Troszkę dalej niż Zanzibar - przyznał.

"Hotel Paradise": Pan Lektor o uczestnikach 5. edycji programu

Najnowsza, 4. edycja "Hotelu Paradise" obfitowała w wielu charyzmatycznych i budzących kontrowersje uczestników. Ogromne emocje w mieszkańcach luksusowej willi na Zanzibarze budziła przede wszystkim Wiktoria, która najpierw była oskarżana o manipulowanie Miłoszem, a następnie zlinczowana przez pozostałych uczestników podczas Puszki Pandory. Liczne kłótnie i spiski przeciwko uczuciowej blondynce szybko doprowadziły do usunięcia jej z show. Wiktoria jednak zaledwie po kilku dniach odrodziła się niczym feniks z popiołów i aż dwukrotnie powróciła do "Hotelu Paradise", by pożegnać się z walką o główną nagrodę programu w finałowym tygodniu.

Wiele skrajnych emocji budził również Łuki, który nie przebierając w słowach, nie krył się ze swoją strategią na dojcie do finału. Za kontrowersyjne uczestniczki zostały również uznane Natka, Nana, Launo i Oha, które nie tylko przyczyniły się do linczu na Wiktorii, ale też niejednokrotnie wchodziły na ścieżkę wojenną ze swoimi drugimi połówkami, co prowadziło do poważnych kłótni, a także długich, cichych dni pomiędzy partnerami. Czy w 5. edycji "Hotelu Paradise" na widzów Telewizyjnej Siódemki również będą czekać karczemne awantury, tajne pakty i wojny podjazdowe?

- Mamy zupełnie nowych uczestników. Co ciekawe, zgłaszają się teraz do nas uczestnicy troszeczkę niesieni wrażeniami po tej ostatniej edycji. Zgłaszają się do nas uczestnicy, którzy deklarują generalnie miłość, przyjaźń, zen i umiejętność rozwiązywania konfliktowych sytuacji. To jest dosyć zabawne. Ale ok, może to będzie taka sielska edycja, zobaczymy. Zresztą, tego bym sobie życzył - zdradził Pan Lektor w rozmowie z portalem PrzeAmbitni.

Cóż, pozostaje nam więc czekać na kolejną odsłonę "Hotelu Paradise". Myślicie, że 5. edycja rajskiego hotelu naprawdę będzie mniej wybuchowa od poprzedniej?

