Za nami finał pierwszej polskiej edycji programu "Hotel Paradise" w TVN 7! W finale o główną nagrodę walczyły dwie pary - Marietta i Chris oraz Martyna i Blondino. Ale tylko jedna z nich mogła stanąć na rajskiej ścieżce i powalczyć o główną wygraną. Wygrała miłość czy pieniądze? Zobaczcie relację z show!

"Hotel Paradise" - kto wygrał?

W dzisiejszym odcinku o zwycięstwo zmierzyły się dwie pary. O tym, kto wygra zdecydowali pozostali uczestnicy "Hotelu Paradise", którzy odpadli we wcześniejszych odcinkach.

I tak za Chrisem i Mariettą stanęli Ania, Matt, Sandra, Adam, Viola, Maciek oraz Marta.

Zaś za Martyną i Blondino tylko Szymon, Ola oraz Łukasz.

Sandra zaskoczyła kostiumem podczas finału Hotelu Paradise!

Tym samym to Chris i Marietta walczyli o główną nagrodę! Finałowa para musiała przejść ze złotymi kulami po rajskiej ścieżce. Na każdym etapie mieli minutę, czy zrobią kolejny krok, warty 10 tysięcy złotych. Jeśli jedno z nic rzuciłoby ją, zabrałoby pieniądze z danego etapu. Chris i Marietta na rajskiej ścieżce doszli do jednak do samego końca razem, wygrywając aż 100 tysięcy złotych do podziału!

Wygrała więc miłość!

W tym programie totalnie niespodziewanie wygrałam miłość i pieniądze - powiedziała świeżo po finale show Marietta.

Chris i Marietta wygrali "Hotel Paradise"!

Chris i Marietta wygrali 100 tysięcy złotych!