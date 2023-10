Ata i Artur zostali zwycięzcami 2. edycji "Hotelu Paradise". Para wygrała 100 tys. zł i na ścieżce lojalności zdecydowali, że kwotą dzielą się po połowie. Oboje, odkąd zaczęli tworzyć parę, wykazali się w stosunku do siebie niebywałą lojalnością. Po programie pielęgnują swoją przyjaźń i czekają, co z tego wyniknie. Na co chcą przeznaczyć swoją wygraną? To niemała kwota!

Ja część chce zainwestować w siebie. (...) Dla chłopaka, który jeszcze rok temu zarabiał ponad 3 tys. na budowie to są ogromne sumy. To jest dopiero początek, fajny start. (..) Chciałbym mieć własną firmę - wyznał szczerze Artur.

Obejrzyjcie całe wideo i dowiedźcie się, jakie plany na wydanie 50 tys. zł ma Artur! Okazuje się, że Ata też już wie, co zrobi z tą kwotą.

