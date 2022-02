"Hotel Paradise": Łukasz po rozstaniu z Kejti jest już w kolejnym związku! Pokazał zdjęcie 

Łukasz z "Hotelu Paradise 4" sugerował, że po rozstaniu z Kejti znalazł szczęście u boku nowej kobiety. To zdjęcie nie pozostawia wątpliwości.

Wiadomość o rozstaniu Kejti i Łukasza wywołała duże zaskoczenie wśród widzów "Hotelu Paradise". Warto przypomnieć, że wcześniej uczestnicy czwartej edycji randkowego show zszokowali fanów informacją o swoim związku. W trakcie pobytu na Zanzibarze niewiele wskazywało na to, że między nimi może zrodzić się prawdziwe uczucie, zwłaszcza że Łuki przyczynił się do wyrzucenia Kasi z programu! Po zakończeniu nagrywania miłosnej produkcji TVN7 oboje odnowili jednak kontakt i zbliżyli się do siebie. Niestety ich relacja nie przetrwała próby czasu. Niedawno uczestnicy za pośrednictwem mediów społecznościowych potwierdzili, że nie są już razem.

Przez ostatnie dni widzowie "Hotelu Paradise" mieli powody, by myśleć, że Łukasz poznał nową kobietę. Były partner Kasi sprytnie omijał pytania o to, czy jest w związku. Uczestnik randkowego programu prowadzonego przez Klaudię El Dursi tym razem opublikował zdjęcie, które rozwiewa chyba wszelkie wątpliwości. Zobaczcie i oceńcie sami.

"Hotel Paradise": Łukasz jest już w kolejnym związku? Zdjęcie mówi wszystko

Po wielu pytaniach nadesłanych przez fanów "Hotelu Paradise" Łukasz odniósł się do doniesień na temat relacji z Kejti. Uczestnik czwartej edycji przyznał, że rozstał się z partnerką. Chwilę wcześniej to samo w rozmowie z internautami zdradziła Kasia. Na szczęście ich komentarze wskazują na to, że oboje nadal mają serdeczne i koleżeńskie stosunki. Widzowie randkowego show, którzy uważnie śledzili ich aktywność w mediach społecznościowych, już od końca ubiegłego roku podejrzewali, że Łuki i Kejti nie są już razem.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

W styczniu na profilu Łukasza pojawiły się też relacje, które mogły wskazywać na to, że uczestnik programu TVN7 zdążył już się zakochać. Choć nie odpowiadał wprost na pytania internautów, to dawał dość jasne sygnały. Zaraz po tym, jak przyznał, że nie jest już z Kejti, oświadczył, że właśnie znalazł w pewnej osobie wszystko, czego do tej pory szukał.

Wszystko, co lubię, czego szukałem i co tylko mógłbym sobie wyobrazić, właśnie w jednej znalazłem - zdradził.

Instagram @lukasz_jaros_

W weekend Łukasz opublikował na Instagramie zdjęcie, które mówi już chyba wszystko. Na fotografii widzimy, że uczestnik "Hotelu Paradise" leży w towarzystwie kobiety i ogląda telewizję. Chociaż Łuki postarał się, żeby relacja była nieostra, to możemy domyślać się, że tego wieczoru nie spędzał z koleżanką. Wiele sugeruje także krótki opis.

I had a dream (ang. miałem sen) - napisał.

Instagram @lukasz_jaros_

Po zobaczeniu tego zdjęcia fani raczej nie mają już wątpliwości do tego, że Łukasz ma nową partnerkę. Trzeba przyznać, że uczestnik czwartej edycji "Hotelu Paradise" szybko wszedł w kolejny związek. Jak wiemy jednak, miłość rządzi się swoimi prawami. Domyślacie się, kim może być wybranka Łukiego? Jest szansa, że to ktoś, kogo już widzieliśmy na jego Instagramie?

"Hotel Paradise": Kejti zabrała głos po rozstaniu z Łukim

Warto przypomnieć, że to Kejti jako pierwsza opowiedziała fanom "Hotelu Paradise" o tym, co zaszło między nią a Łukaszem. Uczestniczka miłosnej produkcji TVN7 przyznała, że otrzymała mnóstwo pytań o związek i nie mogła ich dłużej ignorować. Internauci już wcześniej zauważyli, że para może przechodzić kryzys. Kasia i Łuki od końca ubiegłego roku przestała publikować wspólne zdjęcia. Zarówno święta Bożego Narodzenia, jak i sylwestrową noc spędzili oddzielnie, co dało widzom do myślenia.

Instagram @kejti_hotelparadise4

Tym razem podejrzenia fanów okazały się trafne. Podczas Q&A Kejti zdradziła, że nie jest już z Łukaszem. Uczestniczka dodała, że podjęcie tej decyzji było bardzo trudne, ale para nie widziała innego wyjścia. Dużym problemem w ich relacji okazał się dystans. Nie sprostali wyzwaniu, jakim jest związek na odległość. Kasia zapewniła, że życzy byłemu partnerowi jak najlepiej i pozostaje z nim w przyjaznych stosunkach. Ujawniła też, że jak na razie pozostaje singielką.

Związek Kejti i Łukasza był dużym zaskoczeniem. Po tym, jak Łuki wyrzucił byłą partnerkę z programu, mogło się wydawać, że to koniec ich relacji. Tymczasem okazało się, że po powrocie z Zanzibaru uczestnicy zaczęli się umawiać. Najwyraźniej z czasem między nimi zaiskrzyło. Po emisji wielkiego finału czwartej edycji Kasia z dumą przyznała, że "przegrała bitwę, ale wygrała wojnę", a ich gorący pocałunek podczas imprezy był jednym z najbardziej szokujących wydarzeń.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Niestety to już kolejna para uczestników "Hotelu Paradise", która postanowiła się rozstać. Na szczęście w ich przypadku obyło się bez kontrowersji, czego nie można powiedzieć o związku Miłosza i Wiktorii. Odległość - i to niemała, bo wynosząca ponad tysiąc kilometrów - najwyraźniej nie przeszkadza natomiast Łukaszowi i Nanie, którzy zasypują media społecznościowe romantycznymi zdjęciami.