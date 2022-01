"Hotel Paradise 4": Łukasz komentuje rozstanie z Kejti. Ma już nową partnerkę?

Fani "Hotelu Paradise" ostatnio nie mogą narzekać na nudę. Chociaż nie opadły jeszcze emocje po aferze wywołanej przez Wiktorię, która niedawno udzieliła głośnego wywiadu, w którym ostro wypowiedziała się na temat pozostałych uczestników show, to na horyzoncie pojawił się kolejny wątek z udziałem byłych mieszkańców luksusowej willi na Zanzibarze, który wprawił fanów show w osłupienie. Kejti i Łukasz potwierdzili, że nie są już parą! Związek uczestników, który początkowo był wielkim zaskoczeniem, nie przetrwał próby czasu. Jako pierwsza przyznała to Kejti, która w ostatnim czasie otrzymała mnóstwo pytań dotyczących jej życia uczuciowego.

Teraz głos w sprawie zajął jej były partner. Uczestnik miłosnej produkcji prowadzonej przez Klaudię El Dursi skomentował wypowiedź swojej byłej ukochanej. Sprawdźcie, co powiedział!

"Hotel Paradise": Kejti ujawniła, dlaczego nie wyszło jej z Łukaszem

Niedawno Kejti postanowiła zrobić Q&A z widzami "Hotelu Paradise". Uczestniczka przyznała, że fani zasypali ją pytaniami o związek. Warto przypomnieć, że choć początkowo nic na to nie wskazywało, to związała się Łukim. Niespodziewany pocałunek pary stał się jednym z najgorętszych wydarzeń podczas imprezy zorganizowanej z okazji wielkiego finału czwartej edycji randkowego show. Nic dziwnego, że niektórzy mogli poczuć się zagubieni. W trakcie emisji nie dało się wyczuć chemii między tymi uczestnikami, w dodatku to Łukasz doprowadził do tego, że Kejti opuściła program.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Jak się okazało, po powrocie z Zanzibaru, gdy już skończyła się gra, Kejti i Łuki zaczęli odnawiać kontakt. Po kilku spotkaniach między nimi zaiskrzyło i postanowili stworzyć związek. Początkowo fani uważali, że uczestnicy udają, ale z czasem zrozumieli, że ta relacja nie jest na pokaz. Pojawiły się nawet plotki o tym, że para spodziewa się dziecka. Skończyło się jednak na spekulacjach. Pod koniec ubiegłego roku natomiast wiele się zmieniło.

Od pewnego czasu fani zaczęli mieć coraz poważniejsze podejrzenia co do tego, że związek Kejti i Łukiego przechodzi trudny okres. Choć oboje nie przestali się obserwować na Instagramie, to nie publikowali wspólnych zdjęć. Wszystko też wskazywało na to, że zarówno Boże Narodzenie, jak i sylwestrową noc spędzili oddzielnie. Tym razem okazało się, że internauci mieli dobre przeczucie. Uczestnicy "Hotelu Paradise" potwierdzili niedawno, że nie są już razem. Pierwsza o rozstaniu opowiedziała Kejti.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Była partnerka Łukiego w szczerym Q&A przyznała, że jej relacja rozpadła się przede wszystkim z powodu odległości. Ciągłe dojazdy okazały się dla pary zbyt dużym wyzwaniem i ostatecznie oboje postanowili się rozejść. Z wiadomości przekazanych przez Kejti wynika, że na szczęście obyło się bez dramatów i uczestnicy randkowego show pozostali dobrymi znajomymi. Trzeba przyznać, że o Łukaszu wypowiedziała się z dużym szacunkiem i sympatią.

Zapytana o swoje obecne życie uczuciowe Kejti wypowiedziała się bardzo lakonicznie. Przyznała, że na tę chwilę nie jest w związku.

Instagram @kejti_hotelparadise4

"Hotel Paradise": Łukasz po rozstaniu z Kejti ma już nową partnerkę?

Gdy już stało się jasne, że kolejna para uczestników "Hotelu Paradise" się rozstała, fani randkowego show postanowili zapytać o zdanie Łukasza. Chociaż ta wiadomość wywołała wiele emocji, to jednak nie ma co doszukiwać się w tym przypadku kolejnej dramy. Byli partnerzy nadal like'ują i komentują sobie zdjęcia w mediach społecznościowych, więc nie ma mowy o wbijaniu sobie szpilek, co potwierdziła reakcja Łukiego.

Uczestnik miłosnej produkcji TVN7 na pytanie o związek przyznał, że nie jest już związany z Kejti, ale nie chciał dodawać więcej od siebie. Zaznaczył, że jego była partnerka wszystko już wyjaśniła na swoim profilu, co potwierdza, że oboje nie czują do siebie żalu. Biorąc pod uwagę to, jak potoczyła się relacja Wiktorii i Miłosza, fani Łukiego i Kasi na pewno z ulgą przeczytali te wiadomości.

Czy jesteś z Kejti?

Nie. Myślę, że Kejti wyjaśniła wam wszystko u siebie - odpowiedział Łuki.

Instagram @lukasz_jaros_

Później jednak na Instagramie Łukasza pojawiła się już nieco bardziej zaskakująca relacja. Uczestnik "Hotelu Paradise" został zapytany o to, co lubi w kobietach. Odpowiedź byłego partnera Kejti może sugerować, że zdążył już znaleźć szczęście u boku nowej dziewczyny. Myślicie, że Łuki rzeczywiście już jest w kolejnym związku?

Co lubisz w kobietach?

Wszystko, co lubię, czego szukałem i co tylko mógłbym sobie wyobrazić, właśnie w jednej znalazłem - zdradził.

Instagram @lukasz_jaros_

Macie swoje podejrzenia co do tego, z kim mógł się związać Łuki? A może to jednak tylko niewinne żarty?