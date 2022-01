"Hotel Paradise": Kejti opublikowała zdjęcie z wymownym komentarzem. Chodzi o Łukasza?

Łukasz i Kejti stali się jedną z najbardziej nieoczywistych par czwartej edycji "Hotelu Paradise". Gdy przebywali na Zanzibarze, niewiele wskazywało na to, że między nimi może zaiskrzyć. Dlatego wiadomość o ich związku, którą potwierdzili podczas imprezy z okazji wielkiego finału randkowego show TVN7, okazała się dużym zaskoczeniem. Ostatnio jednak fani mogli zauważyć coraz więcej sygnałów, które wskazywały na to, że uczestnicy miłosnej produkcji nie są już razem. Internauci tym razem mieli dobre przeczucia. Wreszcie doniesienia o zerwaniu zostały potwierdzone. Jako pierwsza na pytania widzów "Hotelu Paradise" odpowiedziała Kejti. Uczestniczka przyznała, że nie jest już z Łukaszem. Zdradziła też, co skłoniło parę do podjęcia tej trudnej decyzji. Domyślacie się, dlaczego ich relacja nie przetrwała próby czasu? "Hotel Paradise": Kejti i Łukasz to para, która zaskoczyła wszystkich Pocałunek Łukasza i Kejti, który można było zobaczyć w trakcie uroczystej gali z okazji zakończenia emisji czwartej edycji "Hotelu Paradise", był prawdziwą bombą. Warto przypomnieć, że widzowie nie mieli powodów do tego, by sądzić, że uczestnicy stworzyli związek po powrocie z Zanzibaru. Wręcz przeciwnie - przecież to właśnie Łuki wyrzucił swoją przyszłą partnerkę z randkowego show. Wówczas postanowił, że będzie budował relację z Wiktorią, co z perspektywy czasu może wydawać się dość zabawne . Nie miał też zbyt wiele okazji, by zbliżyć się do Kejti, dlatego nic nie przemawiało za tym, że między nimi zaiskrzy. Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi miała specjalną misję dla Pana Lektora! "Chyba trochę zaszalałam" Później Łukasz nie ukrywał, że bardzo żałował decyzji , przez którą Kejti opuściła miłosny...