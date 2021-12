"Hotel Paradise" Kejti komentuje związek z Łukaszem: "Przegrałam bitwę, ale wygrałam wojnę"

"Hotel Paradise 4" zdecydowanie nie należał do najbardziej romantycznych. Single walczący nie tylko o uczucia, ale też o sławę i pieniądze nie tworzyli zbyt mocnych par. Oprócz Wiktorii i Miłosza niemal żadna para nie była tam dla uczucia, a raczej dla układu, który zawarła. Historia Łukasza i Kejti nie była zbyt szczęśliwa. Nie dość, że niemal nie mieli czasu się poznać, to Kejti odpadła z programu właśnie przez Łukiego. Jak widać, ten incydent nie wpłynął na ich relację, bo - jak się okazało - narodziło się między nimi prawdziwe uczucie! Kejti zdecydowała się jako pierwsza to skomentować, w bardzo romantyczny sposób! Spodziewalibyście się?

"Hotel Paradise 4" Kejti i Łukasz są razem! "Dziękuję Ci za wszystko"

Kejti w "Hotelu Paradise 4" nie grała zbyt długo. Choć piękna, ciemnowłosa uczestniczka zrobiła ogromne wrażenie na facetach, to weszła w momencie, gdy większość par była mocna i niemal nie do rozbicia. Kejti pojawiła się w programie tuż przed tym, jak odpadł z niego Miłosz. Wówczas na jego miejsce pojawił się Łukasz, który automatycznie stworzył parę z Wiktorią. Zanim do tego doszło, Wiktoria odnalazła w Kejti bliską osobę i szczerą koleżankę, właściwie jedyną przychylną jej osobę w raju. Gdy zaś okazało się, że zarówno Kejti jak i Wiktoria mają walczyć o Łukasza, ich stosunki mocno się oziębiły i do samego końca ostro rywalizowały.

Faktycznie podczas rajskiego rozdania za Łukaszem stanęła Wiktoria i Kejti. Uczestnik postanowił budować coś więcej z Wiką i tym samym wysłał Kejti do domu:

Postawiłem wszystko na nią! W tamtej chwili nie interesowało mnie to, co było, bo to my tworzymy swoją historię. Wiem, że to, co łączyło w hotelu Wiktorię i Miłosza było czymś o wiele większym niż układ i na każdym kroku mówiła mi, jak bardzo go jej brakuje. Ale nie byłbym sobą gdybym nie zaryzykował! Wtedy znalazłem w niej moje odbicie, rozumieliśmy się na każdej płaszczyźnie - mówił o Wiktorii Łukasz.

Kejti nie kryła swojego żalu, jednak opuściła hotel bez gorzkich słów, wybaczając Łukaszowi jego wybór. To właśnie po tym odcinku Łukasz nagrał bardzo długie InstaStory, na którym powiedział, że bardzo żałuje tej decyzji i wychwalał Kejti. Fani nie mieli wówczas pojęcia, że to dlatego, że właśnie między nimi narodziło się uczucie:

Mam nadzieje, że Kasia mi to wybaczy, lecz mieliśmy bardzo mało czasu na poznanie się, a efekt WOW spędzonych chwil z Wiktorią ciężko było przebić. Kasia zaczęła otwierać się tak naprawdę przed samym rajskim rozdaniem i uwierzcie mi, że jest to kobieta o wielkim sercu!! - zachwycał się nią wówczas Łukasz.

Jak się okazało, podczas wielkiej premiery finałowego odcinka, na której byli obecni niemal wszyscy uczestnicy "Hotelu Paradise 4" Kasia i Łukasz, pozując na ściance dali sobie namiętnego buziaka. Następnego dnia Kejti skomentowała tę czułość zaskakującymi słowami:

Emocje powoli opadają! Tyle zaskoczenia w jeden wieczór to zdecydowanie za dużo!

@lukasz_hotelparadise4 dziękuje Ci za wszystko! Za wspaniały wieczór, wsparcie, szczęście i wszystko inne, co mi dajesz... za to, że jesteś. Po prostu. ❣️ Przegrałam bitwę, ale wygrałam wojnę - napisała uczestnika.

Trudno jest jednak określić stosunek fanów do tego związku, ponieważ Kejti wyłączyła możliwość komentowania swoich postów. Być może uczestniczka chce unikać nieprzychylnych komentarzy i hejtu, który zwykle spotyka osoby publiczne. Kejti ma się czego obawiać, szczególnie po fali krytyki, jaka spadła na Łukasza po tym, jak wrócił do hotelu i chciał się na wszystkich mścić.

Sam Łukasz nie odniósł się jeszcze do swojej relacji z Kejti, a fani są tak bardzo ciekawi ich historii! Kiedy narodziło się między nimi uczucie? Czy tu w Polsce, czy jeszcze na Zanzibarze? Miejmy nadzieję, że para wkrótce zechce co nieco więcej opowiedzieć o swojej relacji!