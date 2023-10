1 z 8

"Hotel Paradise": Sara i Michał na finałowej imprezie

Zwycięzcy 4. edycji "Hotelu Paradise" byli w świetnych nastrojach! Wygląda na to, że pomimo iż Sara rzuciła kulą, przez co Michał zakończył program bez miłości i nagrody, to jednak po udziale w show mają dobry kontakt. Sara postawiła na elegancką czarną kreację, w której odsłoniła swój płaski brzuch, a Michał na garnitur w odcieniu brudnego różu, do którego dopasował wygodne sportowe obuwie.