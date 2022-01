"Hotel Paradise": Wiktoria podsyca konflikt z uczestnikami? "A zwrócił ktoś uwagę, że..."

Wiktoria od pierwszych chwil swojego pobytu w "Hotelu Paradise" wzbudzała ogromne emocje. Najpierw pozostałe uczestniczki okrzyknęły ją najbrzydszą mieszkanką rajskiego hotelu, jednak to był dopiero początek jej problemów. Izolowana od reszty grupy dziewczyna, czuła się nękana przez współzawodników, jednak to cios zadany przez jej telewizyjnego partnera, Miłosza, najbardziej ją zabolał. Chłopak wraz pozostałymi uczestnikami uknuł zmyślny plan pozbycie się Wiki z programu, który bez z mrużenia oka zrealizował. Nic więc dziwnego, że gdy po kilku dniach od wyrzucenia z programu, Wiktoria powróciła do "Hotelu Paradise", zarówno widzowie, jak i pozostali gracze nie kryli swojego zaskoczenia. Wróciłam do Miłosza, aby zemścić się za wyrzucenie mnie z Hotelu? 👊🏼 Czy może jest między nami prawdziwe uczucie i wybaczyłam mu to co było?🙈🥰 - zapytała na swoim Instagramie I choć Miłosz nie krył swojego zadowolenia z widoku pięknej blondynki, to pozostali uczestnicy show wyraźnie nie byli zadowoleni z takiego obrotu spraw. Jej powrót nie zachwycił szczególnie Przemka, który nie zdobył się nawet na to, aby ją powitać. W sieci natychmiast zawrzało, a sympatycy miłosnego show TVN 7 nie pozostawili na chłopaku suchej nitki. Zobacz także: Hotel Paradise 4: Widzowie o powrocie Wiktorii: "Nie zasługujesz na nią Miłosz" "Hotel Paradise 4": wielki powrót Wiktorii wzburzył uczestników W 4. w 4. edycji "Hotelu Paradise" akcja ani na chwilę nie zwalnia, a skomplikowane relacje uczestników są coraz bardziej zawiłe. Jak dotąd jedyną parą, która gwarantowała, że jest ze sobą z powodu prawdziwych uczuć byli Miłosz i Wiktoria, jednak presja grupy, by wyrzucić dziewczynę z programu, okazała się być silniejsza...