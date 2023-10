Nana i Łukasz stworzyli bardzo silny duet, choć nie wszyscy widzowie wierzyli, że para dojdzie aż do finału. Duża część fanów "Hotelu Paradise" uważała też, że uczestnicy czwartej edycji po zakończeniu programu nie stworzyli udanego związku. Warto przypomnieć, że już na samym początku Łukasz podkreślał, że nie szuka poważnej relacji i nie wierzy w miłość. Wiele się najwyraźniej zmieniło, ponieważ w rozmowie oboje potwierdzili, że są razem!

"Hotel Paradise 4": Nana i Łukasz nie spodziewali się, że zostaną parą

Choć tworzyli parę już od pierwszego odcinka i doszli aż do wielkiego finału czwartej edycji "Hotelu Paradise", Łukasz i Nana na początku nie podejrzewali, że rzeczywiście połączy ich tak silne uczucie. Wygląda na to, że związek okazał się dla nich wielkim zaskoczeniem. Oboje podkreślili, że przekonała ich do siebie przede wszystkim naturalność.

Nie szukam związku, jestem zamknięty emocjonalnie... Mówiłem to głośno, żeby każdy o tym wiedział. Dlaczego? To była taka moja skorupa, bo wiemy, jacy ludzie mogą być. A tu jednak Nana nie musiała ani mnie podrywać, ani nic. Po prostu byliśmy sobą - powiedział w Łukasz w rozmowie z naszą redakcją.

Bez starania rozbiłam tę jego skorupę poprzez kłótnie, bycie sobą i dramy. Żadne z nas tak naprawdę nie oczekiwało żadnego związku, a wyszedł naturalnie - dodała Nana.

"Hotel Paradise 4": Jak wygląda związek Łukasza i Nany?

Nie jest tajemnicą, że relacja Łukasza i Nany wzbudzała skrajne emocje. Widzowie byli świadkami nie tylko rodzącej się między nimi namiętności, ale również cichych dni, kłótni i dram. Warto przypomnieć, że w pewnym momencie uczestniczka stwierdziła, że ich związek został ostatecznie przegrany i już nigdy nie dadzą sobie szansy. Jak już wszyscy wiemy, długo w tym postanowieniu nie wytrzymała.

Można byłoby się spodziewać, że dziewięć miesięcy, które minęło od zakończenia nagrywania programu, również dostarczały parze silnych wrażeń. Nic bardziej mylnego. Łukasz i Nana zdradzili, że nie mieli żadnych poważnych kryzysów i dogadywali się wspaniale. Chociaż na co dzień wciąż żyją setki kilometrów od siebie, wszystko wskazuje na to, że w przyszłości zamieszkają razem.

Nie było żadnych kryzysów przez te dziewięć miesięcy. Aż dziwne, ale wszystko po prostu układa się idealnie, mimo że dzielą nas kilometry - ujawniła Nana.

Prędzej czy później na pewno je połączymy. Kiedy? Jeszcze nie wiadomo czy ona u mnie, czy ja u niej - powiedział Łukasz.

Oboje zgodzili się, że bez względu na odległość muszą przede wszystkim kierować się zaufaniem i dzielić się swoimi uczuciami. Najważniejsze to uczyć się na błędach z poprzednich związków. Cieszycie się, że Nana i Łukasz są razem?