"Hotel Paradise": Sara zamieszkała ze swoim chłopakiem. Czy będzie ślub? Znamy odpowiedź

Sara i Przemek byli jedną z bardziej lubianych par w "Hotelu Paradise", jednak jak wiadomo, ich drogi szybko się rozeszły. Ostatnio jednak Sara i Przemek zaskoczyli wszystkich wybierając się na wspólne wakacje do Zakopanego i opublikowali ze wspólnego urlopu wymowne nagranie! Jednak znów ich coś połączyło?! "Hotel Paradise": Sara i Przemek na wspólnych wakacjach. Wrócili do siebie? Gdy Sara i Przemek z "Hotelu Paradise" przekazali informacje, że nie są już razem, wśród fanów show zawrzało. Pojawiło się mnóstwo teorii, dlaczego ta dwójka mogła się rozstać, w tym nawet plotki o tym, że rzekomo Sara była w związku z innym mężczyzną podczas nagrywania programu . Te plotki okazały się być fałszywe i jak się okazało po zakończeniu emisji programu, powodem rozpadu związku Sary i Przemka miał być między wyjazd Sary do pracy za granicę. Wydawałoby się, że to w takim razie koniec historii pomiędzy tą dwójką... gdyby nie ich niedawny wspólny wyjazd do Zakopanego! Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Michał pochwalił się nową dziewczyną. Fani: "śliczna" Przemek w rozmowie z reporterką Party.pl zdradził, że choć jego drogi z Sarą się rozeszły, to jednak on nie przestanie o nią walczyć . Zwyciężczyni 4 edycji "Hotelu Paradise" utrzymuje natomiast, że z Przemkiem jedynie się przyjaźni. Ostatnio jednak Sara i Przemek podjudzili plotki na temat ich rzekomego powrotu do siebie. A to wszystko za sprawą ich wspólnych wakacji w Zakopanem... Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Launo szczerze o swoim zachowaniu w programie. "Żądza wygranej nas zgubiła" Zwyciężczyni 4 edycji "Hotelu Paradise" wraz z Przemkiem zasypali swoje social...