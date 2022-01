"Hotel Paradise": Miłosz ostro o publikacji nagrania z Wiktorią i Michałem! "Żenada totalna"

Miłosz z "Hotelu Paradise" podczas relacji na InstaStories skomentował zamieszanie wokół Wiktorii! Były uczestnik randkowego show zareagował na nagranie, które pojawiło się ostatnio w sieci i na którym internauci mogli zobaczyć, jak Wiki całuje się z Michałem. Czy ma żal do Wiktorii za jej zachowanie na imprezie? Miłosz nie ukrywa, że jest zszokowany, że filmik został opublikowany w sieci!

Miłosz z "Hotelu Paradise" ma żal do Launo?

Chociaż czwarta edycja "Hotelu Paradise" zakończyła się już blisko dwa miesiące temu to emocje wokół uczestników wciąż nie opadły. Od kilku dni naprawdę gorąco zrobiło się między Wiktorią a Launo, które już w programie raczej nie ukrywały, że nie planują przyjaźni po programie. Ostatnio Wiktoria udzieliła wywiadu, w którym wyznała, że to Launo miała "wyrzucić" ją z grupy wszystkich uczestników "Hotelu Paradise".

Mieliśmy wspólną grupę dla wszystkich uczestników programu, z której Launo mnie wyrzuciła po tym, jak cała Polska dowiedziała się, że powiększyła biust i robiła liposukcję. Myślała, że wszyscy dowiedzieli się ode mnie, a przecież ona sama o tym mówiła. Nie mówiłam o tym wcześniej. Nie chciałam dolewać oliwy do ognia. Ale tak było i chcę, żeby wszyscy o tym wiedzieli - zdradziła Wiktoria w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl.

East News/Adam Jankowski

Launo w odpowiedzi pokazała na InstaStories nagranie z prywatnej imprezy uczestników czwartej edycji "Hotelu Paradise". Internauci mogli wówczas zobaczyć, jak Wiktoria całuje się z Michałem!

Ten filmik ujrzałam następnego dnia, bo szybko się zmyłam z tej imprezy- napisała Launo.

Później Launo opublikowała krótki wpis, w którym informuje, że nie chce dłużej ciągnąć tematu Wiktorii.

Dla mnie temat już jest skończony. Każdy z uczestników żyje swoim życiem, a po prawie roku osoba X robi dalej z siebie ofiarę w wywiadach. Było minęło każdy żyje dalej. Nie zadawajcie mi już pytań na ten temat bo mam swoje ciekawsze rzeczy do roboty- napisała w sieci.

@launokardel

Teraz głos w sprawie nagrania z imprezy, które trafiło do sieci ostro skomentował Miłosz! Były uczestnik "Hotelu Paradise" w programie tworzył związek z Wiktorią, ale para rozstała się w czerwcu - czyli kilka tygodni przed imprezą, która odbyła się 30 sierpnia, w dniu premiery show TVN 7. Miłosz nie ukrywa, że nie ma żalu do Wiktorii za to, że całowała się Michałem ponieważ już wtedy nie byli parą, ale uderza w osobę, która postanowiła wrzucić filmik do sieci!

(...) Niestety, ktoś z naszego hotelu, możecie zobaczyć kto, nagrał zbliżenie między Wiki z kimś tam- ja też byłem na tym nagraniu- no i niestety ta osoba, to jest dla mnie żenada totalna, nagrała to i udostępniła do sieci, prywatne zbliżenie dwóch osób na naszej prywatnej imprezie. Więc moje zdanie jest tylko takie, że tłumaczyłem wam już to, że to jest odgrzewany kotlet, że dawno temu się rozstaliśmy z Wiki i na tej imprezie ona sobie robiła co chce- powiedział Miłosz.

Instagram @mily_mo_

Miłosz nie ukrywa, że jest zszokowany, że ktoś z uczestników opublikował nagranie z prywatnej imprezy sprzed kilku miesięcy.

(...) wyobraźcie sobie, że jesteście na imprezie z ziomkami hotelowymi, gdzie wiadomo są telefony itd. nagrywa się różne rzeczy, ale wstawia się jakieś prywatne zbliżenia dwóch osób, na które obie te osoby raczej nie chciałyby, żeby to wyszło no i taki filmik lata sobie po internecie bez twojej zgody... A jesteś z ziomkami na imprezie, zresztą na twojej imprezie za twoje siano bo wynajęliśmy sobie ten apartament za hajs. Nie mam pytań, dla mnie to jest żenada- ocenił Miłosz. Uważajcie z kim jesteście na imprezach.

Myślicie, że Launo, która pokazała ostatnio nagranie z imprezy, odpowie Miłoszowi?

