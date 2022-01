"Hotel Paradise 4": Wiktoria o rozstaniu z nowym partnerem. "Miłość to pluszowy miś, ani kwiaty..."

Decyzja o tym, że Miłosz musi opuścić "Hotel Paradise" zszokowała wszystkich, a Wiktoria nie potrafiła powstrzymać się od płaczu. Jeszcze chwilę wcześniej wydawali się być parą nie do ruszenia, a "rajskie rozdanie" wcale nie napawało ich stresem. Niestety chwila zapomnienia wystarczyła, aby ponownie dały się we znaki bezlitosne programowe zasady. Po odejściu Miłosza, Wiktoria została sparowana z nowym Łukaszem. Według uczestników, Wiktoria bardzo szybko odnalazła się w nowej parze, co wypomnieli jej podczas "Pandory": - Dlaczego wszystkim się wydaje, że już zapomniałaś o Miłoszu? - Jest mi strasznie przykro - zaczęła. Będzie powtórka z kontrowersyjnej "Pandory"? Zobaczcie, co sądzą o zachowaniu Wiktorii jej koledzy z programu. Przy okazji Wiktoria mocno wbiła szpilę nieobecnej już w programie Osze. Doczeka się odpowiedzi? Zobaczcie, co o niej powiedziała! Zobacz także: "Hotel Paradise": Pan Lektor o nękaniu Wiktorii: "Wróciła na własne życzenie" "Hotel Paradise": Wiktoria już zapomniała o Miłoszu? Relacja Miłosza i Wiktorii w " Hotelu Paradise " była zawiła. Od początku ich do siebie ciągnęło, jednak uczestniczka wzbudzała niechęć wśród innych mieszkańców "Hotelu". Miłosz kierując się dobrem grupy postanowił odesłać Wiktorię do domu , jednak potem nie potrafił pogodzić się ze swoją decyzją . Nie musiał długo czekać, aby dostać drugą szansę na odbudowanie relacji z partnerką. Wiktoria wróciła do programu i wybaczyła uczestnikowi. Ta radość nie potrwała jednak długo, ponieważ w konsekwencji jednego z zadań, został wyeliminowany z programu . Wiktoria automatycznie została sparowana z nowym Łukaszem, który wszedł na jego miejsce. Dziewczyna wpasowała się w gusta nowego i...