Wiktoria z "Hotelu Paradise 4" postanowiła wrócić do swojego naturalnego koloru włosów. Fryzura to nie ostatnia jej zmiana, uczestniczka show zapowiada ich więcej.

Wiktoria z "Hotelu Paradise" postawiła na zmiany. Zdecydowała się na radykalną metamorfozę swojej fryzury! Uczestniczka show już nie jest blondynką - wróciła do swojego naturalnego koloru, czyli brązu. Wiktoria Gąsior zapowiedziała, że to dopiero początek zmian. Na swoim Instagramie pochwaliła się nowym zdjęciem i zapewniła swoich fanów, że to nie koniec rewolucji w jej wyglądzie!

Zobacz także: "Hotel Paradise": Awantura Przemka i Wiktorii o Miłosza: "Nie manipulowałam nim!"

Wiktoria z "Hotelu Paradise" coraz bardziej naturalna?

Pobyt Wiktorii w "Hotelu Paradise" to same wzloty i upadki - na nudę nie ma czasu. Uczestniczka show odpadła z show już dwukrotnie, jednak za każdym razem do niego wracała. Aktywnie prowadziła także swój profil na Instagramie, gdzie zdarzało się jej oskarżać produkcję o manipulację. Gąsior kilkukrotnie powtarzała, że udział w programie zniszczył jej zdrowie psychiczne. Wiktoria postanowiła nie komentować wydarzeń z "Hotelu Paradise" i skupić się na sobie!

Zmiany w życiu Wiktorii rozpoczęły się od metamorfozy jej fryzury. Uczestniczka show postanowiła wrócić do swojego naturalnego koloru włosów. W długim wpisie na Instagramie poinformowała swoich fanów o planach na przyszłość. Rewolucja na głowie to dopiero początek!

Instagram

Wiktoria niedość, że przyciemniła włosy, to także znacznie je skróciła. Teraz ma modą fryzurę typu - long bob. W swoim wpisie na Instagramie wyjaśniła dlaczego podjęła taką decyzję.

Dziś był Beauty day dla mamy i córki Obie przeszłyśmy przemianę! [...] Powrót do normalności Nie akceptowałam siebie. To wynika z wielu traum życiowych, które przeszłam. Zmieniłam się. Stworzyłam nową Wiktorię.. Ostatnio stanęłam przed lustrem. Stałam przed nim z 30 min i patrzyłam się na siebie. Dopiero wtedy do mnie dotarło, że przez to co przeszłam w młodości i później, przez wyizolowanie i ciągłą potrzebę „pokazania swojej wartości” zabłądziłam.. Mówiłam do siebie: CO TY MASZ NA GŁOWIE? CO TY MASZ Z USTAMI?? TO NIE JEST WIKTORIA GĄSIOR, TYLKO ZUPEŁNIE INNA OSOBA! Koniec z tym. Wróciłam do mojego naturalnego koloru, rozpuszczam ten kwas z ust. Jedyne co jeszcze mnie czeka, to znalezienie lekarza, który zrozumie mój problem i pomoże mi w naprawieniu piersi. [...] Cieszę się, że w końcu przejrzałam na oczy [...] - napisała Wiktoria Gąsior w na swoim Instagramie.

Zmiany mogą oznaczać, że Wiktoria faktycznie chce zmian w swoim życiu...

Mat. prasowe screen Hotel Paradise

Jeszcze niedawno mogliśmy oglądać Wiktorię w wydaniu blondynki z dłuższymi włosami. Teraz uczestniczka "Hotelu..." stawia na naturalność. Zapowiedziała, że chce rozpuścić kwas w ustach, a nawet zdejmie tipsy z paznokci. Co mogło pchnąć ją do takich zmian? Wpływ na Wiki mogła mieć nieudana wizyta u jednego z lekarzy, którą również opisała w poście:

[...] Lekarz krzyczał na mnie. Traktował mnie jak pustą blondynkę, która tylko chce sobie powiększyć CYCE. Powtarzał w kółko „okeeeeej?!!!”. Po każdym swoim pytaniu, jakby myślał, że nic do mnie nie dociera. Czułam się jak w szkole na dywaniku. Krzyczał na mnie.. Wybiegłam stamtąd z płaczem. Moją opinię, którą wystawiłam zaraz po wyjściu z kliniki, rozstrzęsiona, zapłakana - możecie zobaczyć na znanym lekarzu. Podpisałam się oczywiście Wiktoria Gąsior, także na pewno będziecie wiedzieli która to jest.. Cieszę się, że w końcu przejrzałam na oczy i otaczam się tylko DOBRYMI LUDŹMI. ANIOŁKAMI