Wiktoria i Miłosz z "Hotelu Paradise" już nie są parą. Niestety, okazuje się, że uczestnicy ostatniej edycji randkowego show po powrocie z Zanzibaru podjęli decyzję o rozstaniu. Dlaczego im nie wyszło? Tuż po emisji finałowego odcinka Miłosz w rozmowie z reporterką Party.pl opowiedział o rozstaniu z Wiktorią i zdradził, dlaczego ich związek to już przeszłość. Rozstanie potwierdziła również Wiktoria, która opublikowała na Instagramie krótki komentarz dotyczący jej relacji z Miłoszem. Sprawdźcie, co napisała Wiktoria i co powiedział nam Miłosz!

Rozstanie Wiktorii i Miłosza z "Hotelu Paradise"

Wielki finał czwartej edycji "Hotelu Paradise" już za nami. W poniedziałek, 6 grudnia, widzowie zobaczyli ostatni odcinek najnowszego sezonu programu Telewizyjnej Siódemki. Jak już wiemy program wygrali Sara i Michał, a Sara rzuciła kulą i zgarnęła 90 tysięcy złotych. Dziś z pewnością wszyscy fani zastanawiają się, jak potoczyły się losy uczestników randkowego show. Od momentu nagrań "Hotelu Paradise" minęło już kilka miesięcy, ale czy w tym czasie relacje par, które poznały się w programie, przetrwały próbę czasu? Niestety, wiadomo już, że Wiktoria i Miłosz podjęli decyzję o rozstaniu!

Tuż po emisji finałowego odcinka Miłosz w rozmowie z reporterką Party.pl zdradził, że nie jest już w związku z Wiktorią.

Nie jesteśmy z Wiktorią razem. [...] Próbowaliśmy, po czasie uznaliśmy, że to nie to i daliśmy sobie spokój - Miłosz wyznał przed naszą kamerą.

O rozstaniu z Miłoszem poinformowała również Wiktoria. Była uczestniczka "Hotelu Paradise" odpowiedziała na pytania fanów o jej relację z partnerem z programu.

Czyli nie jesteś z Miłoszem?- zapytała fanka. - nie jestem z Miłoszem- odpowiedziała Wiktoria. Odległość nas pokonała- dodała w kolejnym komentarzu.

A jak rozstanie z Wiktorią skomentował Miłosz? Posłuchajcie sami!

