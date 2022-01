"Hotel Paradise 4": Wiktoria zapowiada wielkie zmiany w życiu. "Nie interesuje mnie to, co mówią inni"

To jednak jeszcze nie koniec przygody Wiktorii w "Hotelu Paradise"? Szykuje się zaskakujący zwrot akcji w kolejnym odcinku programu? Takie pytanie zadają sobie chyba wszyscy fani randkowego show Telewizyjnej Siódemki. Chociaż w ostatniej odsłonie hitu stacji Wiktoria usłyszała od Klaudii El Dursi, że musi spakować swoje walizki i pożegnać się z programem, to kilka minut później widzowie zobaczyli i usłyszeli coś, czego się nie spodziewali... Wiktoria po raz drugi wróci do "Hotelu Paradise"? W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" emocje sięgnęły zenitu. Podczas Rajskiego Rozdania Wiktoria i Inga stanęły za Łukaszem, a ten zdecydował, że nie chce być dłużej w parze z Wiktorią, która musiała opuścić program. Wiki nie ukrywała złości i naprawdę ostro podsumowała zachowanie nowego uczestnika. Podczas pożegnania ostrzegała całą grupę przed byłym partnerem. - Od pierwszej chwili, jak Łuki wszedł do Hotelu to była jedna wielka intryga z jego strony, na każdego z was coś kombinował. Pierwszego dnia, po przebudzeniu powiedział mi wprost, że myśli o tym, jak dostanie immunitet i wywali Przemka z "Hotelu Paradise". Po prostu uważajcie, z kim jesteście blisko bo jego plan był taki, żeby każdemu się przypodobać, żeby mieć otwarte drogi w każdą stronę - mówiła zdenerwowana Wiktoria. Zobacz także: "Hotel Paradise": Awantura Wikorii i Łukasza. Tak ostro jeszcze nie było! Wiktoria spakowała swoje walizki i opuściła "Hotel Paradise", a po chwili widzowie zobaczyli jej zaskoczoną minę kiedy jechała samochodem po plaży. O cholera, odnoszę wrażenie, że szykuje się akcja, jakiej jeszcze w hotelu nie było - skomentował tajemniczy Pan Lektor. Czy to oznacza, że Wiktoria wróci do "Hotelu Paradise"? Widzowie...