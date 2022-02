"Hotel Paradise 3" Bibi zerwała kontakt z Simonem? Fani dopytują: "Lubisz go jeszcze?"

"Hotel Paradise 3" był zdecydowanie jedną z najbardziej romantycznych edycji miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki. Widzowie przez większość programu mogli obserwować dwie zakochane w sobie pary Krystiana i Basię oraz Bibi i Simona. Fani przecierali oczy ze zdumienia gdy zakochani otwarcie mówili sobie "kocham" a także byli bardzo blisko fizycznie. Nic więc dziwnego, że informacje o rozstaniu obu tych par mocno zasmuciły sympatyków show. Za historią Basi i Krystiana stały zbyt duże emocje i wybuchowe charaktery, ich związek nie miał szans przetrwać. Z kolei Bibi i Simon przeżyli nawet zdradę... Czy uczestniczka do tej pory żywi urazę do byłego partnera?

"Hotel Paradise": Bibi odpowiada na pytania o Simona: "Kolejna lekcja"

Historia Bibi i Simona była wyjątkowo romantyczna. Para wpadła sobie w oko już w pierwszym odcinku show, a dzięki determinacji i silnym uczuciom, jakie połączyły tę dwójkę, piękna brunetka i kalifornijski przystojniak zaszli u swego boku aż do wielkiego finału "Hotelu Paradise".

To właśnie Simon jako pierwszy powiedział Bibi, że ją kocha i jak przyznał później, nigdy nie żałował, że powiedział to tak szybko. Związek ten wydawał się być idealnie dopasowany, jednak do czasu. Gdy światło dzienne ujrzały nagrania Simona całującego się z Moniką Kociołek, fani nie kryli swojego oburzenia. Co prawda Bibi wybaczyła zdradę ukochanemu, ale nie da się ukryć, że to wydarzenie mocno podważyło fundamenty ich relacji.

Nic więc dziwnego, że kilka miesięcy później Bibi ogłosiła rozstanie. Simon nie krył łez i wielkiej przykrości, a fani bardzo go w tym smutku wspierali. Zresztą do tego stopnia, że zaczęli obwiniać Bibi o sprawienie Simonowi przykrości! Związek ten zakończył się jednak w przyjacielskich stosunkach. Simon wrócił do domu, do USA, zaś Bibi zajęła się swoim życiem. Była para rzadko się więc spotyka a tym bardziej wspomina o sobie w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że fani przy okazji popularnej teraz gry "Prawda czy fałsz" na Instagramie, postanowili zapytać Bibi o jej stosunek do Simona

- Czy lubisz Simona? - pytają ciekawi fani. - Lubię, każdy jest po coś w naszym życiu. Kolejna bardzo dobra lekcja - przyznała Bibi.

Simon podobnie jak Bibi zawsze wypowiada się o swoim byłym związku w superlatywach. Gdy fani zapytali się go, kogo wybrałby do swojej pary z "Hotelu Paradise 3" zamiast Bibi, uczestnik odpowiedział, że absolutnie nikogo innego, tylko Bogusię! Choć widzowie wierzyli jeszcze przez jakiś czas, że para się zejdzie, to wygląda na to, że jest to już zamknięty rozdział.

Bibi raczej unika rozgłosu, a od rozstania z Simonem nie korzysta z mediów społecznościowych tak często jak kiedyś. Ostatnio pojawiła się jednak na premierze filmu Patryka Vegi: "Miłość, seks i pandemia" i zaskoczyła fanów czerwoną kreacją.

