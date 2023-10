2 z 8

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na premierze filmu "Miłość, seks i pandemia"

Dla Małgorzaty Rozenek premiera najnowszej produkcji Patryka Vegi jest nie lada wydarzeniem. To jej pierwszy film, w którym zagrała jedną z głównych ról! Gwiazda postawiła podobnie jak Zofia Zborowska na ponadczasowy czarny. Koszula, którą wybrała prowadząca "Projekt Lady" to absolutny hit sezonu, kwadratowy, futurystyczny kształt, który pokochały zagraniczne domy mody. Długie, skórzane rękawiczki i torebka w kształcie kuferka to dodatki, które dodają zestawowi prawdziwego pazura! Swoją stylizację gwiazda podkreśliła także stylowymi sandałkami, które także musiały mieć oryginalny element. Czarne piórko, które je zdobi jest bardzo zmysłowym dodatkiem! Ta stylizacja to obraz ciekawej, nieoczywistej w formie i wydźwięku mody!

Radosław Majdan z kolei zdecydował się na czarny garnitur w stylowe paski i krawat w kropki. W ten sposób były piłkarz przełamał "nudną wersję" wieczorowego garnituru i doskonale dopasował się do stylizacji żony.